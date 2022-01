Verenigingen blij met verruimde trainingsuren voor jeugd: ‘We staan best wel te juichen’

Beeld Dingena Mol

“Ontzettend goed nieuws,” noemt Victor Koopman, jeugdvoorzitter van voetbalclub GeuzenMiddenmeer in Oost de aangekondigde versoepelingen. Vanaf dinsdag 11 januari mogen kinderen tot 18 jaar weer tot 20.00 uur ’s avonds sporten. “De jeugd trainde voor de lockdown ook voor dat tijdstip, dus we kunnen terug naar normaal,” vertelt Koopman. “Dat is super fijn.”

Ook voetbalverenigingen AFC IJburg, SDZ en WV-HEDW spreken van een aangename verrassing. “We staan best wel te juichen,” bekent Harold van Ineveld, hoofd opleidingen bij SDZ. “De afgelopen weken konden we alleen in de weekenden en doordeweeks tussen 15.00 en 17.00 uur wat regelen. Dat was verre van ideaal, want iedereen zit met school en werk. Nu die tijden worden verdubbeld geeft dat veel meer mogelijkheden."

‘Enorme puzzel’

De voetbalclubs zijn direct na de bekendmaking aan de slag gegaan met nieuwe trainingsschema’s en het op de hoogte brengen van de leden. Al is dat eerste voor de ene club makkelijker dan voor de andere. “We hebben meer dan honderd teams, die allemaal voor 20.00 uur ’s avonds moeten trainen. En het helpt niet dat we maar drie velden hebben. Dat wordt deze week dus een enorme puzzel,” vertelt Wendy Lopes Dias van AFC IJburg.

Ondanks dat de besmettingscijfers in Amsterdam nog steeds hoog zijn, bestaat er bij de verenigingen geen twijfel over het belang van het besluit om buitensport voor de jeugd weer mogelijk te maken. “Het is voor de kinderen heel leuk dat ze eindelijk weer volop kunnen trainen,” zegt bestuursvoorzitter Ronald Nijssen van WV-HEDW.

Toch blijft hij het een onzekere tijd vinden. “Zo weten we nog niet of de competities vanaf 15 januari weer starten.” Ook vindt hij het logistiek lastig: “Terwijl het clubhuis gesloten is, moeten we wel regelen dat vrijwilligers de kinderen en de trainers binnenlaten.”

Ook Van Ineveld van SDZ wil benadrukken dat het verhaal een kanttekening heeft. “Voor de onder 19 is het een bittere pil. Zij mogen nog steeds niet trainen.” SDZ werkt voor deze en de andere jeugdteams aan het opzetten van een interne competitie, zodat zoveel mogelijk leden hoe dan ook kunnen blijven voetballen, óók als de competitie in januari niet wordt hervat. “We hebben een plan B én een plan C, ons verrassen ze niet meer,” aldus Van Ineveld.

Hockeycompetitie

In tegenstelling tot voetbal ligt de hockeycompetitie doorgaans de hele winter stil. “Maar dat neemt niet weg dat ook wij ontzettend blij zijn met dit nieuws,” zegt AHC-bestuursvoorzitter Meindert Jansberg. Leden van AHC kunnen normaal gesproken tijdens de wintermaanden een zaalcompetitie spelen, maar dat mag vooralsnog niet.

“Deze verruiming betekent voor ons dat in ieder geval de zaaltrainingen buiten gewoon door kunnen gaan. Dat is fijn, want we weten inmiddels dat het lastig is om kinderen weer geactiveerd en op niveau te krijgen nadat ze een tijd niet gesport hebben. Dat verschil merk je zeker. In het beoefenen van teamsporten moet een continue lijn zitten. Dat kun je niet een weekje wel en dan weer een weekje niet doen.”

Vorig jaar was het binnensporten in de wintermaanden eveneens verboden. Toen heeft AHC het hele jaar door buiten gehockeyd en werd onder meer een interne minicompetitie opgezet. Die plannen zijn er vooralsnog niet. “We wachten eerst af wat het kabinet volgende week besluit over de binnensporten. De volgende persconferentie wordt voor ons heel belangrijk.”

Tien lockdownvarianten

Volgens Lopes Dias van AFC IJburg kennen sportverenigingen inmiddels zo’n tien lockdownvarianten. Van geen toeschouwers en competities, tot de sluiting van kleedkamers en kantines. “In krap twee jaar tijd hebben we veel meegemaakt. Het is mooi om te zien dat ouders, trainers, vrijwilligers én kinderen zo flexibel zijn en er iedere keer weer het beste van maken. Het maakt je als vereniging in ieder geval erg creatief.”