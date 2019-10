Verdwijning Amsterdamse (52) houdt verband met onderwereld

Naima Jillal (52). Beeld Opsporing Verzocht

Dat bevestigt de landelijke recherche, waarvan specialisten Jillals verdwijning onderzoeken. Of zij ontvoerd is, is nog onduidelijk.



Jillal is volgens bronnen gelieerd aan groepen die actief zijn in de grootschalige drugshandel.



Ze is in de avond van zondag 20 oktober rond half 10 ’s avonds in een donkere auto gestapt vlakbij haar woning, op de kruising van de Gustav Mahlerlaan met de Leonard Bernsteinstraat, bij de Albert Heijn To Go.

Van wie die auto was en wie daar in zat of zaten, is onbekend. Haar familie heeft sindsdien niets meer van Jillal gehoord.

Ze is ongeveer 1.65 meter lang en heeft steil, donkerbruin haar. Ze droeg die avond een grijze, driekwart lange jas met daaronder zwarte kleding.

De politie meldde dinsdagavond in televisieprogramma Opsporing Verzocht rekening te houden met een misdrijf, maar weet nog niet wat voor misdrijf dat precies is.