Verdwenen Joodse scholen in Amsterdam krijgen gedenkplaat

Een schoolklas van de E.J. Van Detschool voor meisjes, een van de 45 verdwenen scholen. De foto is na 3 mei 1942 genomen: vanaf die dag waren Joden verplicht een gele Davidster te dragen. Beeld Verzetsmuseum Amsterdam/NIOD

Aan de muur van openbare basisschool De Kaap in de Christiaan de Wetstraat in Oost hangt een gedenkplaat ter herinnering aan de slachtoffers van de Holocaust. Het merendeel van de vierhonderd leerlingen en twintig leraren van de Joodsche School voor Meer en Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) is gedood in concentratie- en vernietigingskampen in Midden- en Oost-Europa.

Isolatie van de Joodse bevolking

De Duitse bezetter probeerde de Joodse bevolking van de rest van de samenleving te isoleren. Zo werden Joodse ambtenaren vanaf november 1940 ontslagen omdat ze geen Ariërverklaring konden voorleggen. In september 1941 besloten de nazi’s dat alle Joodse leerlingen naar aparte scholen moesten, waar ze enkel onderwijs zouden krijgen van Joodse docenten.

Enkele weken na de zomervakantie van 1941 kregen de ouders van Joodse leerplichtige kinderen de volgende boodschap van burgemeester Edward Voûte: “Aangezien Uw kind volgens door mij verkregen inlichtingen jood(jodin) is, zal het niet langer tot de thans door hem (haar) bezochte school worden toegelaten. Uw kind zal worden geplaatst op een school voor uitsluitend joodsche leerlingen, met joodsche leerkrachten.”

In totaal waren er 45 Joodse scholen in Amsterdam, voornamelijk gevestigd in de drie buurten met veel Joodse inwoners: de Jodenbuurt rondom het Jonas Daniël Meijerplein, de Plantage en het Weesperplein; de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt. De scholen hebben slechts twee jaar bestaan: na enkele razzia’s in het voorjaar van 1943 waren de meeste leerlingen en docenten gedeporteerd. Uiteindelijk zijn circa 7500 Joodse kinderen uit Amsterdam op de trein naar de kampen gezet; slechts honderden zouden na de oorlog terugkeren.

Het project om de verdwenen Joodse scholen te herinneren is een initiatief van Aart Janszen en wordt mogelijk gemaakt door het Gemeentelijke Fonds Joodse Erfpachttegoeden. Janszens vader, Laurens Janszen, was leraar in Betondorp en weigerde mee te werken aan de compartimentalisering en isolatie van zijn Joodse leerlingen en werd daarom geschorst.