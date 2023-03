Verdwenen bronzen gezicht van Mandelamonument blijft mysterie: ‘Een hele klus geweest om te demonteren’

Het Mandelamonument in het Nelson Mandelapark in Zuidoost, dat sinds woensdag een van de zeven bronzen gezichten mist. Beeld ANP

Voorbijgangers die niet beter weten, merken misschien niet direct op dat een deel van het monument voor Nelson Mandela, in het gelijknamige park in Zuidoost, ontbreekt. Maar wie dichterbij komt, ziet zes uit brons gegoten gezichten én een gat met zes bouten in het beton, op de plek waar tot voor kort een zevende gezicht verrees.

“Een mysterie,” zegt voorbijganger Eamonn Hanson (56), die vrijdag speciaal lopend boodschappen doet om het ontheemde monument met eigen ogen te zien. “Mensen die voor hun eigen gewin iets afpakken waar we allemaal van genieten. Echt balen.”

Een van de zeven metershoge bronzen gezichten die samen het Mandelamonument vormen werd woensdagnacht ontvreemd. De gezichten zijn gemodelleerd naar bewoners van Zuidoost.

Er werden direct extra veiligheidsmaatregelen genomen, zoals hekken, cameratoezicht en extra aanhechtingen op het gedenkteken. Ook heeft de gemeente Amsterdam aangifte gedaan. De politie onderzoekt de zaak.

‘Respectloos’

“Ik zit vol ongeloof,” zegt Jolanda Nibte (59), een van de buurtbewoners wier gezicht gebruikt is voor het monument. “Het is niet mijn gezicht dat weg is, maar het raakt wel. Iets dat van de hele wijk is en staat voor de gemeenschap zo aantasten, dat vind ik echt respectloos.”

Andere buurtbewoners zijn vooral verbaasd over de manier waarop het gezicht gestolen is. “Ik was erbij toen het geïnstalleerd werd,” zegt Hanson. “Dat duurde maanden. Je verwacht dat het dan wel stevig vastzit allemaal. Een beeld op het Rembrandtplein kun je toch ook niet zomaar jatten?”

Ook buurtbewoner Emma (80) is verrast. “Het grijpt me aan,” zegt ze. “Dit is een heel geliefd beeld. Ik denk dat het mensen van buiten de gemeenschap zijn geweest, die met een busje of wagen zijn gekomen. Dat kan niet anders.”

Kunstenaar ontgoocheld

Het kunstwerk is gemaakt door de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Mohau Modisakeng, die in 2019 de competitie won waarvoor drie kunstenaars waren uitgenodigd. Volgens galeriehouder Ron Mandos, die vaker werk van Modisakeng exposeert in Amsterdam, is de kunstenaar zeer ontgoocheld en bedroefd.

Mandos: “Dit is zeer kwalijk, vooral omdat het om een Mandelamonument gaat. Hoe haalt iemand het, zeker in deze tijden van oorlog, in z’n harses om dat te ontmantelen?” De galeriehouder vindt het belangrijk dat er een goede beveiliger opgezet wordt. “Hoe erg dat ook is,” zegt hij. “Je wilt natuurlijk niet op elk kunstwerk in de stad een mannetje zetten. Maar mensen moeten er gewoon af blijven.”

Ook Annet Zondervan, directeur van het Centrum voor Beeldende Kunst Zuidoost (CBK) dat het kunstproject destijds begeleidde, is ontzet. “Zeggen dat het voelt als een geamputeerde arm is misschien wat te veel van het goede,” zegt ze. “Maar ja: het komt wel dichtbij.” Zondervan vermoedt dat de dieven veronderstelden veel geld te kunnen verdienen met het brons. Dat is onzin, zegt ze. “Brons verkoop je voor 5,50 euro per kilo. Dit gezicht van 100 kilo zou dus maximaal 550 euro opleveren.”

Nieuw afgietsel

Volgens Simone Vermaat, expert op het gebied van kunst in de openbare ruimte, zijn bronzen beelden in de openbare ruimte vaker doelwit van diefstallen. “Meestal puur om de materiaalwaarde,” zegt ze. Die waarde valt volgens haar inderdaad mee. “Maar iemand die voor cash steelt, maakt dat niet uit. Die heeft gewoon weer een paar honderd euro.”

Volgens Zondervan staan de losse elementen van het monument gemonteerd in beton, met hele zware schroeven. Die zijn ‘gewoonweg’ losgedraaid, zegt ze. “Natuurlijk hebben we nagedacht over de beveiliging. Maar mensen doen rare dingen. Het spoort wel aan om verder te denken over hoe zo’n beeld gemonteerd wordt.”

Dat beaamt Mandos. “Het is voor de dieven een hele klus geweest om dit te demonteren. Misschien moet er nu worden nagedacht over een constructie om het monument permanent te borgen.”

Stadsdeel Zuidoost laat weten dat het onderzoek nu in handen is van de politie en dat de gemeente vooral hoopt dat het beeld snel terechtkomt. Zondervan: “Het goede nieuws is dat er nog een mal is van dit beeld. Als het niet wordt teruggevonden, zouden we aan de hand van die mal een afgietsel kunnen maken en het herstellen.”

