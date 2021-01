Verdwaalde vos in Centrum: ‘Hij was vreselijk gestrest’

Beeld Getty

“Hij was zo versuft en totaal overprikkeld toen hij hier bij ons werd gebracht,” vertelt directeur Margje de Jong van de Dierenambulance. Ze is erg blij dat de man de vos heeft gepakt en heeft gebeld. “De vos was gelukkig niet gewond, maar hij kon z’n ogen bijna niet meer openhouden; zo vermoeid was-ie.”

Het gebeurt vaker dat de Dierenambulance vossen aantreft in de binnenstad. Vorig jaar waren er 35 keer meldingen. “Er is een heel gezond aantal vossen in het natuurgebied rondom de stad,” legt De Jong uit. “In de paar maanden per jaar dat het paarseizoen is, worden jonge mannetjesvossen verdreven en dan vluchten ze soms richting de stad.”

Terug naar huis

De vos zal een lange weg achter de rug hebben gehad. Waarschijnlijk kwam hij vanuit het gebied tussen Amsterdam en Halfweg en is hij via het spoor richting Westerpark gelopen. Bij de Haarlemmerpoort staan de vossen dan voor de keuze: richting het Centraal Station of de grachten op. Vanaf dat moment komen ze in de problemen, aangezien er hierna nergens meer een plekje groen te vinden is.

Voor deze vos eindigde het uitstapje naar de binnenstad nu met een retourtje terug naar (een nieuw) huis. “Hij moet eerst een paar dagen aansterken en dan zetten we hem, in overleg met stadsecologen, buiten de stad weer uit,” vertelt De Jong. “Hij zal zijn eigen territorium moeten vinden. En dat komt echt wel goed, hij is vast wel ergens welkom.”