Verduurzamen van beschermde panden loopt in Amsterdam vast op regels

Beeld Dingena Mol

Wethouder Reinier van Dantzig kon woensdag in de gemeenteraad goed nieuws geven, na vragen van D66-raadslid Rob Hofland. Het was Hofland namelijk na berichtgeving in vakblad Nul20 opgevallen dat in de Van Deysselbuurt al anderhalf jaar de isolatieplannen stilliggen omdat woningcorporatie Rochdale er niet uitkwam met de welstandscommissie, de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK).

Huurders wilden daar alleen instemmen met de isolatieplannen van Rochdale als de buitenmuren geïsoleerd zouden worden: de huizen zijn namelijk zo klein dat er na isoleren aan de binnenkant amper woonruimte over zou blijven. Maatregelen aan de buitengevel mochten echter niet van Welstandstoezicht vanwege de bijzondere architectuur van de woningen.

Maar, vertelde Van Dantzig, na een aantal sessies onder begeleiding van de gemeente is in dit specifieke geval afgeweken van bestaand beleid, waardoor nu toch via de buitenkant verder geïsoleerd kan worden. Hij wil dat er voortaan ruimhartiger omgegaan wordt met aanvragen voor buitenisolatie.

Tegelijkertijd moest de wethouder erkennen dat – in een stad met het hoogste aandeel monumenten in Nederland, waar onder meer het hele centrum beschermd stadsgezicht is – deze patstelling op meer plekken zal spelen.

Dat ziet ook Pim de Ruiter, woordvoerder bij Rochdale. Hij is blij dat in de Van Deysselbuurt nu verdere stappen gezet kunnen worden, maar het probleem speelt bij duizenden woningen in de stad. “Neem de Westelijke Tuinsteden, die zijn allemaal in de stijl van Van Eesteren en beschermd. Dat betekent dat we enorm veel vertraging steeds oplopen om te kunnen isoleren.”

Doorbraken organiseren

Ondertussen is haast geboden. Na 2028 mogen verhuurders geen woningen met E/F/G-labels meer verhuren. Van het totale corporatiebezit zijn zo’n 14.000 woningen monumenten, daarbovenop komen nog de panden in eigendom van particuliere huiseigenaren of verhuurders.

D66-raadslid Hofland wil dan ook dat de gemeente doorbraken organiseert. “Help iedereen die vastloopt in een wirwar van gemeentelijke regels met spoed verder. We moeten echt kritisch kijken naar regels die verduurzaming tegenhouden. Woningeigenaren lopen nu vast.”

Ymere constateert ondertussen dat de gemeente pragmatischer wordt. “In woningen in de Tuindorpen in Noord moesten wij de beglazing vervangen, maar wilden we ook meteen ventilatieroosters maken,” zegt Coen Springelkamp. “Dat mocht niet van de welstandscommissie, want het paste niet bij zo’n type woning. Gelukkig konden we in overleg met de wethouder een uitzondering maken. Het alternatief was 15.000 euro duurder én bewoners zaten daar niet op te wachten.”

Wethouder Van Dantzig hoopt dat ook andere woningeigenaren die er niet uitkomen zich vooral bij de gemeente melden, zodat per situatie gekeken kan worden naar een oplossing. Volgens een gemeentewoordvoerder zijn er geen cijfers hoe vaak verduurzamingsprojecten nu vastlopen bij de welstandscommissie, maar ‘gaat het doorgaans goed’.

Volgens Pim de Ruiter (Rochdale) is de praktijk echter weerbarstig. “Ik snap dat we voorzichtig moeten zijn, maar alles behouden zoals het was? Dat gaat gewoon niet als je ook zo’n ambitie rond duurzaamheid hebt. En door slim te kijken naar welke elementen je kunt behouden van bijvoorbeeld een gevel, kun je óók de identiteit van een complex in stand houden.”

Kip zonder kop

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma maakt zich ondertussen zorgen. Hij vindt dat niet te makkelijk moet worden afgeweken van de regels die Welstandstoezicht stelt. “We moeten niet als een kip zonder kop allemaal historische gevels aanpassen. Verduurzaming is prima, maar niet ten koste van de schoonheid en welstand van historische panden.” Hij wijst erop dat veel isolatie toch echt inpandig het beste werkt, en dat je ook met speciaal monumentenglas ver kunt komen.