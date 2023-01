Verdubbeling tarief opladen elektrische auto op straat in Amsterdam

Een elektrische auto staat op te laden in het centrum van Amsterdam. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

Met een doorsnee-accupakket van 60 kilowattuur scheelt dat een slok op een borrel. Waar deze auto’s voorheen voor 19 euro helemaal volgeladen werden, komt dat voortaan op 41 euro. Ook bij TotalEnergies gaat het tarief naar 68 cent, inclusief btw. Dat was 44 cent en tot november zelfs maar 31 cent.

De gemeente laat het plaatsen, het beheer en de exploitatie van laadpalen over aan energiebedrijven als Vattenfall, TotalEnergies en Equans, een dochterbedrijf van Engie. Zowel de gemeente als Vattenfall verklaart de prijsverhoging door de snel gestegen energieprijzen en het stoppen van de verlaagde btw op energie in 2023, wat het laadtarief vorig jaar nog drukte.

Ook in andere gemeenten

De gemeente en Vattenfall benadrukken verder allebei dat de tarieven bij openbare laadpalen ook in andere gemeenten een stijging doormaken. “De energieprijs is natuurlijk voor iedereen hoog,” stelt Vattenfall. Volgens een woordvoerder van de gemeente ligt het laadtarief in omliggende gemeenten op een vergelijkbaar niveau. Daarom zegt de gemeente ook niet te verwachten dat de prijsverhoging opvallende gevolgen meebrengt, zoals automobilisten die uitwijken naar alternatieven.

Het valt wel op dat de prijsverhoging in andere regio’s minder groot is. Speelt hier wellicht een rol dat de concessie van Vattenfall om 2535 Amsterdamse laadpalen uit te baten is afgelopen en per 7 januari wordt overgenomen door Equans? Volgens Vattenfall en de gemeente heeft dit geen invloed op de laadtarieven.

Wel legt Vattenfall uit dat de overname door Equans geleidelijk verloopt, om storingen te voorkomen. Voor die overbruggingsperiode, die hoogstens een half jaar mag duren, moest Vattenfall eind vorig jaar voor het dure tarief van dat moment opnieuw stroom inkopen.

Zelfde tarief

Verder speelt mee dat de energiebedrijven volgens afspraken met de gemeente maar eens in het kwartaal hun laadtarieven mogen aanpassen. Voor Vattenfall gold zelfs dat het maar eens in het jaar het tarief mocht veranderen. Het gevolg was dat de prijs heel 2022 op hetzelfde, achteraf bezien, lage niveau bleef, terwijl de kosten die het energiebedrijf maakte voor de elektriciteit snel opliepen.

TotalEnergies beheert op dit moment 558 laadpalen in Amsterdam. Dit jaar plaatst het energiebedrijf er in de stad nog duizend bij. Dat Vattenfall en TotalEnergies op hetzelfde tarief uitkomen van 56 cent (exclusief btw) berust volgens de gemeente op toeval. Achter de komma is er wel degelijk een klein verschil. Het nieuwe tarief van Equans komt iets lager uit op 54 cent.

Het tarief van de exploitant van de laadpaal bepaalt voor een groot deel de kosten, hoewel het eindbedrag wordt bepaald door het bedrijf dat de laadpas verstrekt, en dat heeft soms ook abonnementsvormen waarbij overal in het land hetzelfde tarief wordt gerekend.

Leaserijders

De uiteenlopende tarieven van de vele laadpasaanbieders worden op een rij gezet door de website laadpastop10.nl. Maarten Hachmang, oprichter van deze website, verwacht niet dat veel elektrische autobezitters uitwijken naar andere gemeenten om te laden. Zij zullen dat toch vooral in de buurt van woning en werk blijven doen, verwacht hij. “De locatie is bepalend.” Omdat het bij elektrische auto’s nog voor 88 procent gaat om leaserijders, is het ook de vraag of zij gevoelig zijn voor een sterk verhoogde prijs, aangezien de baas veelal betaalt.

Hachmang dringt aan op transparantie, want veel laadpaalexploitanten doen niet erg hun best om hun klanten over de nieuwe tarieven te informeren. Hij verwacht dan weer niet dat een benzine-auto nu financieel voordeliger uitvalt dan een elektrische auto, al zijn de snel gestegen tarieven uiteraard geen reclame om nieuwe doelgroepen warm te maken voor elektrisch rijden. “De lage prijs in het gebruik is wel het beste argument om je buurvrouw te overtuigen.”