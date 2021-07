Verdriet en woede op plek van aanslag: ‘Dit is toch niet ons Nederland?’

Een bloemenzee als eerbetoon voor Peter R. de Vries in de Lange Leidse Dwarsstraat. Beeld Marc Driessen

Gestaag loopt de Lange Leidsedwarsstraat vol. Nog geen uur na het overlijdensbericht van Peter R. de Vries hebben tientallen mensen zich verzameld op de plek waar de misdaadverslaggever vorige week werd neergeschoten. Sommigen hebben bloemen bij zich, anderen komen alleen even kijken.

Noah Geschiere (21) is donderdag met twee vrienden vanuit Zeeland naar Amsterdam gekomen voor een dagje in de stad. “We zaten op het terras op het Leidseplein toen ik het nieuws hoorde,” zegt hij, terwijl hij voor de bloemenzee staat. “Toen zijn we meteen hierheen gegaan. Het is wel heel heftig dit. Iemand die tegen onrecht strijdt wordt doodgeschoten.”

Inez Thorne (51) vindt de situatie onwerkelijk. “Je verwacht toch niet dat een journalist wordt vermoord? Dit is toch niet ons Nederland?” Thorne zegt banger te zijn geworden door de aanslag. “Je ziet: het zijn niet alleen criminelen onderling die elkaar liquideren. Peter was geen crimineel. Er moet wat gebeuren.”

Krentenbol

Er heerst een serene stilte in de Lange Leidsedwarsstraat. Af en toe wordt die onderbroken door een auto die de parkeergarage uit rijdt en de menigte moet passeren. De Vries liep vorige week naar deze garage om na de uitzending van RTL Boulevard in zijn auto te stappen. Sinds de aanslag is het drukker in de straat, zegt ondernemer Andy Gokoglu, wiens pizzeria in de straat is gevestigd. “Mensen lopen af en aan naar de plek waar het gebeurde. Ja, het is ook drukker bij mij in de tent, maar ik had liever niet gehad dat hij dood was geweest.”

Tussen de bloemen ligt ook een krentenbol. De Vries vertelde eerder dit jaar nog dat hij altijd een zakje krentenbollen in zijn tas had liggen. Want ‘het smaakt altijd’, is ‘makkelijk mee te nemen’ en ‘het blijft altijd goed’.

Niet iedereen verwerkt het verdriet in stilte. De 24-jarige student rechten Koen Geerts spreekt zich ter plekke uit over het drugsgebruik in de stad. “Het is heel normaal om tijdens een festival in Amsterdam een pilletje te nemen. En ik heb niets tegen drugs an sich, maar wel op de manier waarop we het nu verkrijgen: je koopt het van criminelen en daarmee maak je dit mogelijk. Ik hoop echt dat iedereen die pilletjes koopt zich achter de oren gaat krabben.”

Geerts wijst naar de plek van de moordaanslag en vervolgt: “Als we allemaal stoppen met drugs kopen, dan hebben de criminelen geen geld meer voor liquidaties.”

Persvrijheid

Lourens Borst (56) en zijn zoon Wietse (12) wisten nog niet dat De Vries was overleden toen zij donderdagmiddag naar de Lange Leidsedwarsstraat liepen. “We moesten in de buurt zijn en toen zei ik tegen mijn zoon: we gaan even langs Peter, als eerbetoon. We stonden hier toen ik las over zijn overlijden.”

“Ik ken De Vries als journalist,” zegt Borst, die er moeite mee heeft dat mensen De Vries na zijn dood ineens als vriend zien. “Dat zijn holle verhalen. Net als dat onze rechtsstaat is aangevallen of de persvrijheid. Nee, Peter R. de Vries is overleden. De rechtsstaat en de persvrijheid zijn er nog. Of dat gaat zoals voorheen, weten we niet. Ik kan wel zeggen dat de pers moet doorgaan, maar ik ben geen journalist. Ik kan het begrijpen als journalisten daar anders over denken.”

“Het helpt om te zien dat er zoveel mensen naar deze plek komen,” zegt Betina Bibiloni (43), die samen met haar partner Rachid Oummoussi (43) naar Amsterdam is gekomen om bloemen neer te leggen voor De Vries. Oummoussi keek naar al zijn programma’s, voor Bibiloni voelde het daarom alsof hij bijna elke dag bij hen was.

“Het is een gemis dat hij er niet meer is,” zegt Bibiloni. Oummoussi: “Ik had kippenvel toen ik hoorde dat hij was neergeschoten. En we hadden eigenlijk niet gedacht dat hij zou overlijden. Blijvend letsel misschien, maar dood? Nee, dat kan niet, dachten we.”