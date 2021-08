Verdovende middelen en zwaar vuurwerk aangetroffen na schietpartij Spaarndammerbuurt

Het vuurwerk en de verdovende middelen zijn vrijdagnacht meegenomen voor onderzoek. Beeld ANP

Aanleiding van de huiszoeking was een melding van een schietpartij waarbij volgens getuigen twee schoten zouden zijn gelost. Een woordvoerder van de politie laat weten dat ze een 30-jarige Amsterdammer hebben aangehouden na een vechtpartij in de woning. Of hij ook betrokken is geweest bij de schietpartij wordt onderzocht.

De straat werd vrijdagnacht afgezocht naar hulzen en ander bewijsmatriaal. Het vuurwerk en de verdovende middelen zijn meegenomen voor onderzoek.