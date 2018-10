Verder met de cruciale dossiers 'Agenda' en 'Perugia'

Petersen: 'nooit probleem met Holleeder'

Vastgoedhandelaar Peter Petersen (in 2009 geliquideerd) heeft tegen de politie verklaard dat hij in luxebordeel Yab Yum een gesprek had met Willem Holleeder en Kees Houtman, nadat Houtman mannen aan de deur had gehad die hem bedreigden.



Petersen vroeg Holleeder waarom hij 'de centen van Kees afpakte'. Houtman zou hebben gezegd: 'Nee, dat doet Willem niet'. Volgens Petersen moest Houtman nog 'een oud bonnetje betalen' omdat hij in het verleden 'mensen had gesneden'. Meer zei Petersen niet te weten.



Holleeder introduceerde Kees Houtman eens op diens verzoek bij toenmalig advocaat Bram Moszkowicz, volgens Holleeder omdat er gedoe was over een vrachtwagen met hasj, Houtman, Petersen en Holleeder dronken volgens Holleeder 'gezellig een kopje thee', waarna Holleeder wegging en Houtman zijn zaken met Moszkowicz besprak. Volgens Peter Petersen zat het anders en was het gesprek bij Moszkowicz 'een nasleep' van de bijeenkomst in Yab Yum.



Petersen zei de politie nooit problemen met Holleeder te hebben gehad en dat verhalen onzin waren dat Holleeder hem een vuurwapen in de mond had gedrukt.



Wispelturig

Petersen vertelde de politie dat hij namens Kees Houtman een veelbesproken pand in de Scheldestraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt kocht, maar dat Houtman het ineens niet meer wilde hebben omdat hij wispelturig was.



(Volgens Houtman en Thomas van der Bijl was Houtman te verstaan gegeven dat hij het pand in de Scheldestraat niet mocht kopen omdat criminelen Holleeder en John Mieremet daar op aasden, omdat het behoorde tot de erfenis van de in 2004 geliquideerde malafide vastgoedmagnaat Willem Endstra.)



Petersen zei de politie dat hij nooit het gevoel had dat Kees Houtman echt bang was van Holleeder. 'Kees vertelde halve verhalen. Hij was strategisch'.



Holleeder is blij met de verklaring van Peter Petersen, die niet mee ging in 'de spelletjes van John Mieremet'. "Mieremet was altijd overal verhalen aan het neerleggen (waarin Holleeder de boeman was). Die spelletjes kennen we van hem. Peter Petersen ging daar niet in mee. Hij zag dat het onzin was."



Meerdere tipgevers vertelden de recherche dat Peter Petersen onder druk werd gezet en werd afgeperst door Willem Holleeder. Zo zou hij een boerderij in Midden-Beemster hebben moeten aankopen in Holleeders opdracht. Holleeder: "Dat slaat helemaal nergens op."



De tip dat Petersen onder druk een verklaring had moeten tekenen waarin hij stelde niet te worden afgeperst door Holleeder, is volgens die laatste ook onzin.