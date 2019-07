Verdeeldheid heerst bij eerste bijeenkomst over toekomst Wallen

Overeenstemming was er ook, vooral over de aard van het probleem: te veel toeristen in een te klein gebied, teveel Airbnb en te weinig handhaving. Beeld Eva Plevier

Honderden betrokkenen waren woensdagavond naar het Compagnietheater gekomen om te praten over de toekomst van de Wallen en zelden liepen meningen zo uiteen. Meer ramen, vinden vooral de sekswerkers, die in groten getale waren opgekomen. Maar de roep om minder ramen klonk bijna net zo luid. Een andere oplossing: een speciale wijk voor wallenbewoners die daar niet meer willen wonen. Niet minder ramen, maar minder buurtbewoners.

In de historische binnenstad staan partijen tegenover elkaar, bleek op de eerste bijeenkomst, georganiseerd door burgemeester Femke Halsema, die ‘serieus in gesprek wil gaan’ met sekswerkers, bewoners en ondernemers over de toekomst van de Wallen. Halsema heeft vier scenario’s opgesteld voor de toekomst van prostitutie op de Wallen. Die zijn, kort gezegd: gordijnen dicht op de Wallen, verplaatsing van een deel van de raamprostitutie van de Wallen naar andere plekken in de stad, verplaatsing van alle ramen van de Wallen, of juist meer werkplekken voor sekswerkers in de rosse buurt. De laatste optie heeft de voorkeur van de meeste sekswerkers, zo lieten zij weten met gejuich en het omhooghouden van pamfletten.

Doorschreeuwen

Een eensluidende mening kwam deze avond niet bovendrijven. Daarvoor zijn de belangen van bewoners en sekswerkers te verschillend. Bewoners hebben last van toeristen die, zoals een omwonende zei, ‘de hele nacht doorschreeuwen’. Sekswerkers zijn als de dood dat het massatoerisme en de signalen van mensenhandel worden aangegrepen om prostitutie van de Wallen te drijven. Ze willen daar juist blijven, omdat ze verdienen aan toeristen, al geven ze ook aan dat de inkomsten teruglopen. Niet zij, maar de bewoners zijn de veroorzakers van de drukte, door hun woningen op Airbnb te zetten.

Ook de meningen van bewoners en ondernemers lopen uiteen, de een vindt de overlast te groot, de ander noemt dat overdreven. “Je moet naar Noord gaan.”

Overeenstemming was er ook, vooral over de aard van het probleem: te veel toeristen in een te klein gebied, teveel Airbnb en te weinig handhaving. Volgens de een komen die toeristen af op de sekswerkers, die fungeren als ‘kermisattractie’. Minder ramen zou veel ellende voorkomen, vindt dit kamp: als je een attractie sluit, blijven bezoekers weg. Het andere kamp vindt juist dat er te weinig ramen zijn. De gemeente heeft de afgelopen jaren te veel prostitutiepanden gesloten, waardoor de drommen toeristen zich door een te klein gebied moeten wurmen.

Een vijfde scenario

Het debat over de toekomst van prostitutie op de Wallen is ingewikkeld en vol emoties zo bleek woensdag maar weer eens. ‘Niet iedereen gaat zijn zin krijgen,’ waarschuwde Halsema alvast. “Maar we gaan wel serieus met u in gesprek.” De burgemeester gaf aan dat ze niet rigide wil zijn met haar scenario’s. “Een sekswerker zei al tegen mij: misschien moet ik een vijfde scenario verzinnen. Dat is prima,” zei ze in haar inleiding. Wel staan de uitgangspunten voor haar vast. Welk scenario er ook uitkomt, het moet ervoor zorgen dat de mensenrechten van sekswerkers gewaarborgd zijn, dat misdaad en mensenhandel afnemen en dat de overlast vermindert. Halsema eindigde met een appèl: “ik vind dat er ruimte moet zijn voor bewoners om duidelijk te maken hoe moeilijk ze het hebben. Die moeten niet weggehoond worden. We moeten met z’n allen stappen zetten en iets doen aan de aanleiding.”