Verdeelde raad stemt toch in met komst 17 windmolens rond Amsterdam

Een van de acties van tegenstanders van de komst van megawindturbines in de buurt van woningen en natuur in Amsterdam. Beeld ANP

Wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) kan door met de uitrol van de Regionale Energie Strategie (RES) met veel meer ruimte voor zon en vooral wind op land.

Uitgerekend de partijen die in politiek Den Haag het landelijke Klimaatakkoord hebben bedacht en ingevoerd, D66 uitgezonderd, keerden zich woensdag in de raad tegen de invoering ervan. De VVD, het CDA en de ChristenUnie en een aantal andere oppositiepartijen spraken zich definitief tegen de komst van 17 windturbines aan de stadsrand uit. “Juridisch bestuurlijk kan het kloppen, maar vanuit het gevoel van de mensen klopt het niet,” zei CU-raadslid Tjitske Kuiper. “Hoe graag we ook een grote slag op duurzaamheidsgebied willen maken, zo kan en moet het niet.”

Maar de oppositie heeft te weinig zetels om het plan tegen te houden. Daarom zullen er de komende jaren waarschijnlijk ongeveer negen turbines in het havengebied gebouwd worden, de rest komt langs de noordelijke Ringweg A10, bij Zuidoost en mogelijk uit de kust bij IJburg. De ambitie is dat de meeste turbines er in 2025 staan.

‘Onmisbaar’

Volgens coalitiepartijen GroenLinks, D66, en SP, gesteund door oppositiepartij Bij1, is er vanwege het klimaatprobleem geen tijd om te wachten of alternatieven voor windturbines te bedenken. “Maximaal inzetten op zonne-energie is noodzakelijk. Maar windmolens op land zijn onmisbaar bij energietransitie,” zei GroenLinks-raadslid Jasper Groen.

“Wij zitten hier niet principieel in, we willen kijken wat kan zonder dat we Amsterdammers schaden in hun gezondheid,” vindt D66-raadslid Dehlia Timman. “We hebben niet de luxe om jarenlang over opties na te denken,” verklaarde PvdA-raadslid Lian Heinhuis. “Het gaat niet alleen over de zorgen van huidige Amsterdammers, maar ook over die van toekomstige bewoners. We moeten als stad voorop blijven lopen in de energietransitie.”

Openlijk stonden de coalitiepartijen woensdag achter Van Doorninck, maar de afgelopen weken is er binnenskamers veel gediscussieerd. Dat komt door het massale protest vanuit wijken nabij de zoeklocaties. Op aandringen van de coalitiepartijen bouwt Van Doorninck daarom een extra tussenstap in op weg naar de komst van de turbines. Deze en andere waarborgen moeten ook de SP over de streep trekken. “De opbrengst moet niet in zakken van industrie of zakken van de Japanse aandeelhouders van Eneco verdwijnen, maar ten goede komen van Amsterdammers,” zei SP-raadslid Tiers Bakker.

De raad is nu akkoord gegaan met gebieden waar windmolens mogen komen, maar of dat echt zo is wordt het komende half jaar eerst eens verder onderzocht in de ‘reflectiefase’. “Ik ben hier heel trots op. We zijn het enige RES-gebied dat de door de regering uitgezette lijn volgt. Maar we hebben even nodig om van extreme discussie naar dialoog te gaan, zodat we angst kunnen wegnemen,” zei Van Doorninck.

Impact op gezondheid

Vooral D66 heeft zich sterk gemaakt voor dit intermezzo waarin meer duidelijk moet worden over de impact op de natuur en de gezondheid. Via een gezondheidstoets zullen deskundigen, waaronder de GGD, uiteindelijk per locatie bekijken of er onaanvaardbare gezondheidsrisico’s optreden. Van Doorninck: “Dit moet inschatten hoeveel mensen er ernstige hinder ondervinden. Dat kan een reden zijn om te zeggen: we doen het niet.”

De reflectiefase wordt ook aangegrepen voor buurtbijeenkomsten, omdat die vanwege het coronavirus de afgelopen maanden niet mogelijk waren. Na de reflectiefase kan er ook nog geprocedeerd worden tegen de komst van de windmolens.

Tegelijk is het maar zeer de vraag of de extra tussenstap in het proces de tegenstanders geruststelt. Amsterdamse medici die eerder waarschuwden dat de gezondheidsrisico’s onvoldoende zijn onderzocht, vinden dat de gemeenteraad uit voorzorg helemaal niet akkoord had moeten gaan met de zoekgebieden het dichtst bij woningen.

Aan de andere kant: voor de energiecoöperaties die deze windmolens willen bouwen zijn dit allemaal extra hobbels die genomen moeten worden, terwijl de uitwijkmogelijkheden beperkt zijn. Dat roept dan weer de vraag op of de 17 windturbines die Van Doorninck en de coalitie willen, er daadwerkelijk komen.