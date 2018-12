Verdachten zaak Staatsliedenbuurt blijven ontkennen

Net als bij de rechtbank zei hij tegen het gerechtshof de bewuste avond te hebben doorgebracht in een koffiehuis waar hij vaak kwam.



Beide mannen kregen in mei 2015 levenslang voor de moord op Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) en de poging tot moord op crimineel Benaouf A., die aan de kogelregen ontsnapte door in het water te springen.



Benaouf A., zelf veroordeeld voor het regelen van een liquidatie, heeft steeds gezegd Anouar B. - bijnaam Popeye - te hebben herkend als een van de schutters. "Dat kan niet. Hij liegt," aldus B., die volhield Benaouf A. zelf niet te kennen. "Iemand had hem ingefluisterd dat Popeye samen met een ander naar hem op zoek was. Onzin, maar wel de reden dat hij mijn naam heeft genoemd," aldus B. Van hem zijn ook DNA-sporen gevonden op de hoofdsteun in een auto van de schutters.



Geveegd

Adil A., die ook altijd ontkende maar verder zijn kaken stijf op elkaar hield, vertelde dinsdag voor het eerst dat hij op de dag van de geweldsuitbarsting door "een goede bekende" was benaderd met de mededeling dat 's avonds iemand zou worden "geveegd". A. werd gevraagd een gestolen auto op te halen en daarmee 's avonds bij het Nigel de Jongplein in West klaar te staan om achteraf de schutters weg te rijden.



A. werd door zowel het hof als de aanklagers aan de tand gevoeld over zijn nieuwe verklaring, die moeilijk leek te rijmen met de plaatsen waar hij volgens telecomgegevens was. "Ik voel me zwaar geïrriteerd," zei A. gaandeweg. "Ik vertel wat ik eerder verzweeg. Maar ik weet niet alle tijdstippen meer."



Dodenlijst

Volgens hem past zijn verhaal wel in de telecomgegevens. Hij zei ook dat de bewuste avond uiteindelijk niemand kwam opdagen. "Maar het interesseert me niet of u mij gelooft. Als de nabestaanden hier in de zaal mij maar geloven. Zij moeten weten dat hier geen moordenaar zit." Hij zei geschrokken te zijn toen hij onlangs hoorde op een dodenlijst te staan.



Vrijdag volgen de strafeisen.



