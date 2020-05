Verdachten weer welkom in de rechtbank – als ze zelf willen komen

Bodes achter plexiglas, blauwe pijlen die looproutes markeren en medewerkers in gele hesjes die de weg wijzen (‘rechts aanhouden!’): ook de Amsterdamse rechtbank start, coronaproof, wat verder op.

Het plexiglas dat de loopbrug tussen de tijdelijke nieuwbouw en de oudbouw in twee routes moet scheiden, is nog onderweg. Net zoals het glas voor tussen rechters, advocaten, verdachten en tolken. Rechtbankpresident Christa Wiertz heeft goede hoop dat het in de loop van de week arriveert.

Na twee maanden waarin alleen de urgentste processen doorgang vonden, worden deze week weer twintig strafzaken inhoudelijk behandeld.

Alle verdachten zijn weer welkom in de zalen – als ze zelf willen komen. Vanuit vijf grote(re) zittingszalen is ‘telehoren’ mogelijk: via een videoverbinding naar het huis van bewaring waar de verdachte zit.

Waar rechtszalen eerder vol stonden met tafels en stoelen, heerst nu vooral leegte tussen het noodzakelijke meubilair dat er nog staat.

Strafzaken, familierecht en ‘jeugd’ krijgen voorlopig voorrang. Andere zaken worden, net zoals de afgelopen maanden, zo veel mogelijk digitaal afgedaan. In het WTC, verderop op de Zuidas, zijn extra zalen gehuurd waar vanaf volgende week begonnen wordt met eenvoudige kantonzaken.

Beeld Eva Plevier

“Nu we van Den Haag weer iets meer ruimte hebben gekregen, benutten we die zo optimaal mogelijk,” zegt president Wiertz. “Onze it-afdeling werkt zowat de klok rond om alle techniek op orde te krijgen. Onder de grote druk vanwege corona maken we een enorme sprong.”

Rechter Geert Janssen heeft vanaf half tien weer een trits zaken als politierechter. Met zijn griffier heeft hij de gepaste afstand bepaald. “Vandaag verwacht ik alle verdachten, want die hebben allemaal wat te vertellen,” zegt Janssen. “Ik verheug me erop weer stappen te kunnen zetten.”

Ook in de rechtbank geldt een nieuw normaal: zaken worden veel meer voorbereid via (beveiligde) e-mail. In de urgentste zaken is daarmee de voorbije weken geëxperimenteerd.

“We regisseren veel meer vooraf. Het Openbaar Ministerie neemt al tevoren standpunten in over de onderzoekswensen van advocaten en dergelijke. Mijn ervaring is dat iedereen heel goed meewerkt,” zegt Janssen.

Een veelbesproken euvel van het ­telehoren is dat de verdachten in hun inrichting maar 45 minuten verbinding hebben – daarna is de volgende aan de beurt. Janssen: “Die extra druk op de zitting is vervelend, zeker als iets fout gaat met de verbinding, maar ook hier merk ik dat alle partijen proberen samen problemen op te lossen. Zelf heb ik nog niets gemerkt van een gebrek aan souplesse. Het voordeel: iedereen komt meteen to the point.”