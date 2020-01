Verdachten van ontsnappingspoging bij PI Zutphen hebben Franse nationaliteit

Een politiehelikopter vertrekt van de binnenplaats van de gevangenis in Zutphen. Beeld ANP

Bronnen rond het onderzoek bevestigen dat aan Het Parool. De verdachten werden zondag gepakt nadat zij met een busje tegen de entree van de gevangenis in Zutphen knalden. De wagen vloog daarna in brand.

De vier mannen werden later gearresteerd toen een melding was binnengekomen over een auto met de vier mogelijke verdachten bij Zevenaar. Een van de mannen sprong uit de auto en werd al snel opgepakt. De andere drie werden iets later bij Wehl aangehouden. Crimineel Omar L. is na de poging meteen overgebracht naar de extra beveiligde gevangenis in Vught.

De advocaten van de verdachten mogen niks zeggen over de zaak vanwege de beperkingen die op het onderzoek liggen. De tot levenslang veroordeelde crimineel Omar L. werd vorig jaar samen met Hicham M. schuldig bevonden aan betrokkenheid bij twee liquidaties en drie pogingen tot liquidaties. Omar L. was volgens de rechtbank de opdrachtgever, Hicham M. was de schutter. Onder de bijnaam Suarez zou hij met gecodeerde telefoons liquidatieopdrachten hebben uitgedeeld.

Extra celstraf

L. wordt ook gelinkt aan de groep rond Benaouf A., die in 2017 nog tevergeefs per helikopter probeerde te vluchten uit de gevangenis in Roermond. Ook daar waren toen mannen met Franse achtergrond bij betrokken. Benaouf A. kreeg in 2019 vier jaar extra celstraf aan zijn broek, vanwege de verijdelde ontsnappingspoging met de helikopter. De rechtbank schrapte de ‘voorwaardelijke invrijheidsstelling’ waar een gedetineerde na twee derde van zijn straf aanspraak op kan maken.

Benaouf A. zit een straf uit van twaalf jaar voor het aansturen van de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Najeb Bouhbouh in augustus 2012 in Antwerpen, plus nog twee lichte strafjes voor onder meer witwassen.