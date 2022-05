Verdachten van aanslag op Ayla Mintjes verbreken stilzwijgen

Beeld van de stille tocht die na de aanslag op de 27-jarige Ayla Mintjes werd georganiseerd. Beeld ANP

Voor justitie staat vast dat Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22) de donker geklede mannen waren die met geweren uit de laadruimte van een Volkswagen Caddy sprongen, toen Ayla Mintjes en Anis B. in hun sportieve Mercedes uit de parkeergarage reden bij Mintjes’ appartement in de Maassluisstraat.

Van de zeker 36 kogels die de schutters op het stel afvuurden, schoot er één door de bestuurdersstoel in Mintjes’ rug. Anis B. bleef ongedeerd.

Terwijl de mannen weer achterin de bestelbus kropen, die Renato ‘Nato’ F. (35) volgens justitie bestuurde, wisselden de zwaargewonde Mintjes en Anis B. van plek en reed Anis B. op hoge snelheid naar het OLVG West, waar Mintjes niet meer te redden was.

Kogels raakten huizen en auto’s

Alle drie de verdachten ontkennen enige betrokkenheid bij het extreme geweld, waarbij de kogels volop woningen en auto’s raakten. De rechtbank benadrukt dat het ‘een wonder’ is dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen.

Een vrouw zat in haar huiskamer televisie te kijken, toen een kogel haar logeerkamer in vloog. Een ouder echtpaar dat 800 meter (!) van de schietpartij woont, zat op de mooie zomeravond niet op het balkon waar een kogel op borsthoogte door een stoel vloog.

Ook de drie verdachten raakten gewond, al ontkennen ze hun serieuze brandwonden te hebben opgelopen door de ontploffing die veroorzaakt werd toen ze in de August Vermeylenstraat hun vluchtauto in brand staken.

In de visualisatie die de officieren van justitie van het strafdossier lieten maken, is de enorme knal te horen, gevolgd door gegil dat door merg en been gaat. De schreeuwer moet volgens justitie Samuel Y. zijn, die later met ernstig verbrande benen werd aangetroffen in het huis van een nicht van de vermoede chauffeur ‘Nato’ F. Op zijn aan flarden gescheurde broek zaten schotresten.

Volop wapentuig gevonden

Nato F. werd twee dagen na de moord gearresteerd in de zolderberging van een portiekflat in de Nolensstraat waar volop wapentuig werd gevonden. Hij was in gezelschap van de vermoede ‘moordmakelaar’ die volgens justitie opdracht gaf voor de liquidatie van Anis B., die Mintjes fataal werd. Nato F. vertelde de rechtbank dat hij de Caddy om voor hem onduidelijke reden ‘alleen maar hoefde te rijden van A (de August Vermeylenstraat) naar B (een bestemming die op een briefje in de auto zou staan). Hij zou daar 800 euro voor krijgen. Hij ontkent op de Maassluisstraat te zijn geweest. Op een pet die bij de uitgebrande Caddy is gevonden, zaten behalve zijn DNA mogelijk ook schotresten. F. reageerde de hele dag boos op kritische vragen van de rechters, en weigerde vragen van de aanklagers te beantwoorden.

Volgens justitie zijn de schutters en hun kleding duidelijk te herkennen op camerabeelden van de schietpartij, en zijn alle drie de verdachten te herkennen op beelden van de mannen die wegvluchtten bij de brandende Caddy. Hun telefoons straalden zendmasten aan op plekken waar de daders moeten zijn geweest.

Bij Renato F. in de zolderberging werd ook de pinpas van Jeremia T. gevonden. In diens telefoon trof de politie volop foto’s aan, van pistolen en een vermomde man met een aanvalsgeweer, van een boel geld én van Ayla Mintjes. Kort voordat hij zou worden gearresteerd, zocht hij op internet naar artikelen over de moord. Een rechter noemde dat opvallend. T., geagiteerd: “Mag ik geen nieuws kijken dan? Voor u valt álles op he?!”

Alle drie de verdachten hebben een (fors) strafblad, beperkte verstandelijke vermogens en persoonlijkheidsstoornissen.

De officieren van justitie houden dinsdagmorgen hun requisitoir met de strafeisen tot besluit, daarna pleiten de advocaten.