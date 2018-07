Verdachten schietpartij Oetgensstraat vrijgelaten

Er zijn nog geen nieuwe verdachten in beeld, het onderzoek is nog in volle gang. Dat meldt de politie. De mannen die zijn vrijgelaten, zijn ook geen verdachten meer.



Donderdagavond werden schoten gelost in de Oetgensstraat. De politie pakte daarna met getrokken wapens drie mannen op in een auto in de Wibautstraat.



Er is volgens de politie geen bewijs dat het incident in de Oetgensstraat in verband staat met de schietpartij op de Ceintuurbaan donderdagavond.



