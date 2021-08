Verdachten overval waardetransport op 25 augustus voor rechter

In een weiland in Broek en Waterland kwam het tot een vuurgevecht tussen de politie en de overvallers. De overvallers gebruikten automatische wapens. Beeld Michel van Bergen

Het OM verdenkt alle mannen, die uit België en Frankrijk komen, van betrokkenheid bij de roof van een waardetransportauto met edelmetalen waarbij de overvallers met automatische wapens hebben geschoten. De overval werd gepleegd op woensdagmiddag 19 mei bij Schöne Edelmetaal, aan de Meeuwenlaan in Noord. De politie zette een achtervolging in die eindigde in Broek in Waterland, waar in een weiland over en weer werd geschoten. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam daarbij om het leven.

Begin juni werd bekend dat alle verdachten langer in hechtenis moesten blijven. Binnen negentig dagen na die beslissing moet er een rechterlijke zitting hebben plaatsgevonden. Dat gebeurt op 25 augustus met een pro-formazitting, waarbij wordt gekeken of er genoeg redenen zijn om de mannen langer vast te houden. De inhoudelijke behandeling vindt op een later moment plaats.

Miljoenenbuit

Wat de precieze waarde was van het transport moet nog uit onderzoek blijken. Het ging om een transportauto met daarin edelmetalen. Naar verluidt zou de buit een waarde hebben van tientallen miljoenen euro’s, mogelijk zelfs 50 miljoen euro. De politie neemt aan dat de volledige buit is teruggevonden.