Verdachten overval waardetransport in Noord bonden medewerkers vast tijdens roof

Agenten op de Meeuwenlaan in Amsterdam-Noord tijdens de roofoverval en achtervolging Beeld ANP

Aanwezige medewerkers en bewakers van het bedrijf Schöne Edelmetaal in Noord zouden tijdens de overval met tiewraps zijn vastgebonden, terwijl de verdachten de buit inlaadden in een aantal auto’s. Dat bevestigt een woordvoerder van het OM.

De zes verdachten die vastzitten voor de overval moeten volgende week woensdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Ze worden naast de gewelddadige overval ook beschuldigd van poging tot gekwalificeerde doodslag vanwege het schieten op agenten. Dat houdt in dat ze na het plegen van een strafbaar feit (de overval) de vlucht wilden vergemakkelijken.

Achtervolging

De overval op een transportauto met daarin edelmetalen werd gepleegd op woensdagmiddag 19 mei bij Schöne Edelmetaal aan de Meeuwenlaan in Amsterdam. Het OM verdenkt alle mannen, die uit België en Frankrijk komen, van dezelfde feiten. Het houdt de zes er eveneens voor verantwoordelijk dat ze een grote hoeveelheid kostbare edelmetalen hebben meegenomen.

Hoeveel precies, is niet bekendgemaakt. Na de overval volgde een achtervolging, die eindigde in een weiland bij Broek in Waterland, waarbij over en weer werd geschoten door de verdachten en de politie. De overvallers gebruikten automatische wapens. Een zevende verdachte, een 47-jarige Fransman, kwam om bij de schietpartij.