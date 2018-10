Verdachten op heterdaad aangehouden in (Nieuw-) West

In twee verschillende situaties konden verdachten kort na het misdrijf worden aangehouden op basis van verschillende gedetailleerde omschrijvingen van getuigen.



Zo probeerden drie mannen in de nacht van zaterdag op zondag een garagebox in de van Suchtelen van de Haarestraat in Nieuw-West open te breken. Ze staakten hun bezigheid, omdat ze werden gestoord door iemand die vervolgens meteen de politie belde. In een auto vluchtten ze richting de Tussen Meer. Een van de verdachten kon nog diezelfde avond worden aangehouden.



Zondag werden twee jonge slachtoffers met geweld beroofd op de Wiegbrug in West. Twee verdachten renden weg, maar konden worden omschreven door mensen in de buurt. Ook dit tweetal kon worden aangehouden.