Verdachten ontsnapping Omar Lkhorf zijn Frans-Marokkaanse ­criminelen

De vier mannen die zondag probeerden Omar Lkhorf (29) te bevrijden uit de gevangenis in Zutphen zijn Frans-Marokkaanse ­criminelen. Lkhorf is per helikopter naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught overgebracht.

Wat precies het bevrijdingsplan was en welke rol de voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Amsterdammer Lkhorf daarin zelf heeft gespeeld, kon de politie maandagochtend nog niet zeggen.



Aan het begin van de middag botste een brandende bestelbus tegen de toegangsdeur van de gevangenis. De deur raakte beschadigd, maar bleef dicht. Vier mannen vluchtten daarna weg in een auto.

In de buurt van Zevenaar sprong een van de inzittenden uit de auto. Hij kon worden gearresteerd. De drie anderen reden met hoge snelheid verder, wat leidde tot een wilde achtervolging door de politie. Na een waarschuwingsschot kon de politie de auto bij Wehl, even ten westen van Doetinchem, stoppen, waarna ook de andere drie werden gearresteerd.

Geen verklaringen

De verdachten hebben vooralsnog geen verklaring afgelegd. Alle vier komen uit de Parijse banlieues. Advocaat Jan-Hein Kuijpers van een van de verdachten kon nog niets over de zaak zeggen, omdat de vier in beperkingen zitten en geen contact met de buitenwereld mogen hebben.

Sander Janssen, de advocaat van Lkhorf, kan evenmin commentaar geven, behalve dat hij ‘de indruk heeft dat geen geweld is gebruikt’, anders dan de botsing van het brandende busje.

Lkhorf was begin vorig jaar al met spoed overgeplaatst vanuit de gevangenis in Krimpen aan den IJssel na de tip dat hij in de gebedsruimte zou worden doodgeschoten met een naar binnen gesmokkeld vuurwapen. Zondagmiddag is hij overgebracht naar de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.

Zijn vriend Benaouf A., veroordeeld voor de moord op een Amsterdamse crimineel, was in oktober 2017 onderwerp van een mislukte bevrijdingspoging door getrouwen die hem met een gekaapte helikopter uit de gevangenis in Roermond wilden takelen.

Niet strafbaar

Ontsnappen uit een gevangenis is niet strafbaar, maar minister Sander Dekker van Rechtsbescherming werkt aan een wetswijziging die dat moet veranderen. Iemand bevrijden of helpen ontsnappen kan wél worden bestraft. Ontsnappen is wel strafbaar als een gedetineerde daar­bij geweld of wapens gebuikt.

Via een omweg werd Benaouf A. toch be­straft voor de poging van eind 2017 om hem met een helikopter uit de gevangenis van Roermond te be­vrijden. De rechtbank schrapte zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling van 1555 dagen, waardoor hij ruim vier jaar langer in de cel moet blijven.