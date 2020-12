Verdachten moord Wiersum gekoppeld aan dubbele liquidatie Suriname

Verdachten Giërmo B.(37) en Moreno B. (32) van de moord op advocaat Derk Wiersum worden óók verdacht van een dubbele liquidatie in mei 2019 in Suriname. Daar werden de Nederlandse Surinamer Dennis Groenfelt (49) en de 19-jarige Surinaamse Cadischa Prika doodgeschoten op een parkeerterrein.

De Utrechter Dennis Groenfelt gold als een soort bodyguard van Robin van O., die wordt beschouwd als een rivaal van Ridouan Taghi. Robin van O. zit inmiddels in Nederland vast voor onder meer het laten bouwen van ‘het martelcomplex van de onderwereld’ bij Wouwse Plantage in West-Brabant.

Giërmo B. en Moreno B. zijn volgens het Openbaar Ministerie op 28 maart 2019 samen vanuit Parijs naar Frans Guyana gereisd en van daar naar Suriname, en kwamen in mei weer terug.

In de Surinaamse hoofdstad Paramaribo stonden Dennis Groenfelt en Cadischa Prika in de avond van 6 mei te drinken naast een pick-up op het parkeerterrein naast de benzinepomp tegenover het bekende hotel Torarica. Vanuit een personenauto werden ze van dichtbij onder vuur genomen.

Overleden in en naast pick-up

Groenfelt, die in de laadbak zat met wat drankjes naast zich, viel achterover in de laadbak en overleed. Prika stond naast hem en viel naast de terreinwagen neer. Beiden overleden ter plaatse.

In een buitenwijk van Paramaribo werd later in de avond de brandende vluchtauto aangetroffen.

Dennis Groenfelt was een in de regio Utrecht bekende crimineel. Hij was veroordeeld tot langdurige gevangenisstraffen voor serieuze misdrijven, waaronder een gewapende overval en een drugsdiefstal van rivaliserende drugsbendes. Bij de drugsdiefstal zouden de slachtoffers met tape aan elkaar zijn gebonden.

Groenfelt en Robin van O. werden gerekend tot de forse drugsorganisatie rond Mustapha F., ‘Moes No Limit’ genoemd omdat hij ooit een club met die naam uitbaatte in Zoetermeer (een club waarvoor Robin van O. de huisstijl ontwierp).

Opdracht van Taghi

Om die reden gaan de opsporingsdiensten ervan uit dat Groenfelt is vermoord in opdracht van de misdaadgroep rond Ridouan Taghi.

Advocaat Gerald Roethof van Moreno B. klaagde dinsdagmorgen op weer een inleidende zitting over de moord op Derk Wiersum dat de officieren van justitie de dubbele liquidatie in Suriname plompverloren in de schoenen van zijn cliënt schoven.

Door vooral aan te voeren dat Moreno B. en Giërmo B. in de weken rond die moorden heen en weer reisden naar Suriname, wekt het Openbaar Ministerie volgens hem een suggestie die niet verder werd onderbouwd. “Helaas zijn er veel moorden in Suriname, deze week ook weer. Ik volg het nieuws uit Suriname nog altijd goed. Nu wordt mijn cliënt hier zomaar met deze moorden in verband gebracht zonder enige onderbouwing, maar puur op basis van de reisbewegingen, terwijl de pers achterin de zaal zit.”

Aan de criminele vete tussen de groeperingen van Ridouan Taghi en Mustapha F. wordt inmiddels een lange reeks liquidaties gelinkt. In november 2017 pleegden twee Amsterdammers in het Marokkaanse Marrakech een aanslag op Mustapha F. waarbij niet hij, maar de zoon van een opperrechter werd doodgeschoten.

Die zaak betekende een ommekeer in de internationale zoektocht naar Taghi. Omdat ook Marokko en andere landen na die aanslag naar Taghi op zoek gingen, kon hij waarschijnlijk uiteindelijk worden gearresteerd in Dubai, in december 2019. Hij zit in Nederland vast en moet levenslang vrezen.

Mustapha F. zit in Marokko vast voor witwassen.