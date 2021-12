Verdachten moord Peter R. de Vries voor de tweede keer in het openbaar voor de rechter

Beveiliging bij de rechtbank waar de voorbereidende zittingen plaatsvinden tegen de verdachten van de moord op De Vries. Beeld ANP

Op de eerdere publieke pro-formazitting in oktober presenteerden de officieren van justitie al ‘overweldigend bewijs’ dat de twee samen verantwoordelijk zouden zijn voor de moord op de misdaadjournalist en vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B.

Peter R. de Vries werd op 6 juli in de Lange Leidsedwarsstraat neergeschoten met een omgebouwd alarmpistool, nadat hij via de achterdeur de studio van RTL Boulevard aan het Leidseplein had verlaten. Hij overleed op 15 juli aan de schotwond in zijn hoofd door een van de vier kogels die hem hadden getroffen. De verdachten werden 45 minuten na het schieten aangehouden op de A4 in een gestolen Renault Kadjar. Justitie beschuldigt ze van ‘moord in vereniging’.

Delano G. beriep zich op de eerste zitting in oktober op zijn zwijgrecht. Waarom de aanslag op De Vries in de drukke vooravond is gepleegd midden in de met camera’s behangen Leidsebuurt, is nog een prangende vraag.

Kamil E. zei via de tolk: “Ik heb niemand doodgemaakt, weet niets over de moord en heb geen wapen gezien.” Hij chauffeerde voor een klus waarvan de inhoud hem niet duidelijk was en Delano G. kende hij niet, zei hij.