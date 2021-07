Verdachten moord op Derk Wiersum horen strafeis: ‘Hun recht op vrijheid verspeeld’

Mensen leggen bloemen bij het kantoor van de doodgeschoten Derk Wiersum. Het OM eist levenslang voor beide verdachten van de moord op de advocaat. Beeld ANP

“Naast een mens is ook een advocaat vermoord. Een dienaar van de rechtsstaat, van het recht,” stelden de officieren van justitie woensdag in hun requisitoir.

De moord op de broer van kroongetuige Nabil B. leidde in 2018 ‘tot grote onrust en verbijstering’. Raadsman Derk Wiersum was de tweede onschuldige die werd doodgeschoten die direct met de kroongetuige in verband staat, benadrukten de aanklagers.

“De moord op Wiersum lijkt weer een volgende stap geweest van mensen uit de onderwereld die zich onaantastbaar wanen. De verdachten wisten dat Wiersum een advocaat was, een dienaar van het recht.”

Gericht op het zaaien van terreur

De officieren verwezen ook nog naar de ‘bijzonder schokkende’ aanslag op Peter R. de Vries vorige week dinsdag. Als vertrouwensman van spijtoptant Nabil B. is hij de derde ‘aan de kroongetuige gelieerde persoon’ die doelwit werd van een moordaanslag. “Dat is een zeer verontrustende ontwikkeling met wederom grote impact op onze samenleving,” aldus de officieren. “We zien ons als maatschappij ongewild geconfronteerd met een nieuwe werkelijkheid waar terecht grote zorgen over zijn. Het past in een patroon van moorden en aanslagen die in toenemende mate gericht lijken te zijn op het zaaien van angst, van terreur.”

Na een opmerkelijk mild vonnis van de rechtbank (20 jaar) kreeg de moordenaar van Nabil B.’s broer Reduan van het gerechtshof 28 jaar, zoals justitie had geëist in een hoger beroep. In zijn geval kon het hof niet vaststellen dat hij wist wie hij dood schoot.

Giërmo B. en Moreno B. wisten aantoonbaar wél dat Derk Wiersum advocaat was. Wiersum had Moreno B. immers een week voor de moord zijn visitekaartje gestuurd, nadat die hem had gebeld (terwijl Giërmo B. en Moreno B. hem volgens justitie observeerden).

De aanklager: “Wiersum is vanwege die hoedanigheid van advocaat gedood. Daarmee moeten de verdachten ook hebben geweten wat de gevolgen van diens moord zouden zijn en welke schok dit teweeg zou brengen, hetgeen zij echter voor lief hebben genomen.”

De officieren van justitie willen ‘een duidelijk en glashelder signaal afgeven’. “Dat deze ontwrichtende gang van zaken op geen enkele wijze wordt geaccepteerd en dat dit grote gevolgen heeft voor degenen die zich laten verleiden om voor geld onder dergelijke omstandigheden iemand te vermoorden.” De maatschappij moet worden beschermd tegen criminelen die ‘zo gewetenloos’ tekeer gaan. “Dit soort misdrijven mag nooit lonen en angst zaaien zal nooit zonder gevolgen zijn.”

De volgens deskundigen zwakbegaafde maar kennelijk ook gewetenloze verdachten, ieder met een stevig strafblad vol geweld, lijken de gevolgen van hun handelen ‘niet in te zien of niet te willen inzien’, stelden de aanklagers. “Dat belooft niet veel goeds voor de toekomst. Het gevaar dat van verdachten uit gaat, moet dan ook als zeer groot worden geacht.”

Recht op vrijheid verspeeld

Aan het slot van het requisitoir wierpen de officieren een volgens hen belangrijke vraag op. “Behoren deze verdachten, met nog een groot stuk leven vóór zich, na een bijzonder langdurige gevangenisstraf ooit de kans te krijgen om de rest van hun leven weer op de rails te zetten? Of hebben zij met deze moord die in haar ernst en gevolgen zo uitzonderlijk is, hun recht op vrijheid verspeeld?” Het antwoord: “Wat het Openbaar Ministerie betreft is dat laatste het geval.”

Giërmo B. bleef, wat onderuitgezakt in zijn trainingspak, uiterlijk onbewogen onder de strafeis. Moreno B. rekte zich uit. Maandag houden hun advocaten hun pleidooien.

Waar het Openbaar Ministerie woensdag een dagdeel lang veelal technische bewijzen en aanwijzingen opsomden dat de verdachten de schutter en diens chauffeur zijn, zullen de raadslieden stellen dat het voornamelijk gaat om interpretaties en aannames. Zij maken ook bezwaar tegen de uitvoerige videopresentatie waarin het OM de volgens de officieren belastende bewegingen en gedragingen van de verdachten op een rij zette, en de volgens de aanklagers uiterst belastende berichten en uitspraken van henzelf en bijvoorbeeld vriendinnen.