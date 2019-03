Verdachten moord Iraniër Motamed ontkennen

Voor de strafzaak tegen de vermoede uitvoerders van de moord op Motamed maakt dat allemaal weinig uit. Zij zijn 'gewoon' twee criminelen met een reputatie in de hoofdstedelijke onderwereld.



Duo treurig en somber

Net zoals zijn tweelingbroers die zijn familie de bijnaam 'Twins' gaven, heeft Anouar A. een volgens de rechtbank 'treurig' stemmend strafblad. Zo kreeg hij een celstraf van zes jaar voor het overvallen van een juwelier en bedreiging. Justitie wil hem het strafrestant van 661 dagen alsnog laten uitzitten, omdat hij weer in de fout is gegaan.



Moreo M. heeft een staat van dienst die eveneens 'somber stemt'. Van tasjesroof via wapenbezit en divers geweld, tot het medeplegen van een doodslag die hem bijna 11 jaar opleverde - waarvan justitie hem nog 957 dagen wil laten uitzitten. Zowel A. als M. ontkent enige rol bij de liquidatie van Motamed.



Officieren van justitie Eveline van der Burg en Koos Plooij moeten het doen zonder biologische sporen of getuigen die het duo rechtstreeks aan de liquidatie koppelen.



Wel zijn er volop indirecte bewijzen, zoals verdachte bewegingen van de gestolen vluchtauto (een BMW) en de Volkswagen Polo van de ex-vriendin van A., gecombineerd met de (dure, versleutelde) Blackberry's die zij volgens de aanklagers gebruikten. De auto's en smartphones reisden onder meer op 11, 14 én 15 december van Amsterdam-Zuidoost naar de moordplek.



Randall D.

Met A.'s bankpasje werd vlak voor de moord 's nachts bij een afgelegen, onbemand tankstation in Duivendrecht, 1,39 liter benzine getankt. Een moeilijk te begrijpen hoeveelheid, tenzij een fles werd gevuld met brandstof om de vluchtauto in brand te steken - zoals na de liquidatie is gedaan in Almere Poort. En dan is er nóg een belangrijke kurk waarop het dossier drijft.



De beruchte Amsterdamse crimineel Randall D. lijkt volop in de weer te zijn geweest met de voorbereidingen van de liquidatie, in opdracht van Naoufal 'Noffel' F. Die staat apart terecht. D. kon de klus volgens justitie alleen niet uitvoeren, omdat hij eind november 2015 werd gearresteerd voor betrokkenheid bij de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam.



In versleuteld berichtenverkeer uit D.'s Blackberry, die de recherche in beslag nam en kraakte, lijkt duidelijk naar het latere Almeerse slachtoffer te worden verwezen.

Sprake is weliswaar van 'een Turk' en 'een simpele mannetje in de 40 gezin gewoon alles' die 'moet slapen' om redenen die de verzenders niet kennen, maar de context lijkt glashelder op elektricien 'Ali Motamed' te wijzen ('hij werkt gewoon alles electro shit of zo hij rijdt witte busje met eneco er op').



Bigi skien

Voordat Randall D. werd vrijgelaten, had de recherche stiekem een microfoontje in zijn jas geplaatst. Hij voerde allerlei gesprekken waarin hij zei dat 'Meo', 'de grote', 'Grandi' dan wel 'Bigi skien' (Surinaams voor 'groot lichaam') voor hem was 'ingevallen' dan wel 'in mijn plaats (is) gegaan'. Justitie vult in: bij de moord.

Moreo M. is 1.94 meter lang en fors gebouwd.



Zowel Anouar A. als Moreo M. is te linken aan een groep uit Amsterdam-Zuidoost die met meer levensdelicten in de vermoede opdracht van Naoufal F. in verband is gebracht.



Vrijdag houden de aanklagers hun requisitoir en formuleren ze hun strafeis. Advocaten Leon van Kleef en Menno van Gaalen zullen vrijspraak vragen.

De vonnissen staan gepland voor 12 april. Het vervolgproces van Naoufal F. staat vanaf medio mei op de agenda.