Verdachten moord Gillis blijven vast

Het onderzoek naar de moord viel stil toen de vermoedelijke schutter in september 2014 werd geliquideerd en het spoor verder doodliep. Dat veranderde toen in april 2016 servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada in beslag werden genomen en de opsporingsdiensten codes van versleuteld e-mailverkeer wisten te kraken.



Tussen de miljoenen berichten werden ook e-mails gevonden die justitie onder meer koppelt aan C., K. en de in 2014 doodgeschoten Amsterdamse topcrimineel Gwenette Martha.



In een van de mails lijkt Martha te suggereren dat Gillis was betrokken bij een poging hem eind 2013 om te brengen. In juli noemde de aanklager die mislukte aanslag "een mogelijk motief" voor de moord op Gillis.



K.'s advocaat Guy Weski zei dat het grasduinen in de Ennetcom-data mogelijk in strijd is gebeurd met de regels die de Canadese rechter opstelde. Hij beklaagde zich "dat de grondslag van de verdenking niet kan worden getoetst" en vroeg toevoeging van een reeks stukken aan het dossier, maar kreeg nul op het rekest.



De zaak gaat 10 januari verder.



OM: 'Groep Gwenette Martha liet Alex Gillis liquideren'