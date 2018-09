Verdachten moord Changachi blijven 'gewoon' vastzitten

De drie mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op Hakim Changachi (31). Die werd in januari 2017 in Utrecht doodgeschoten. De daders hebben hem voor iemand anders aangezien en dus per vergissing geliquideerd. Een aanslag op het beoogde slachtoffer kon de politie een paar dagen later voorkomen.



De moord op Changachi zou mede zijn voorbereid door Nabil B., die inmiddels kroongetuige is geworden. Hij heeft verklaringen afgelegd over de vermoedelijke en nog voortvluchtige opdrachtgevers, die ook andere liquidaties zouden hebben verordonneerd.



B. heeft inmiddels zijn twijfels over of hij de rol van kroongetuige nog langer wil spelen. Vorige week beklaagde hij zich via de media en zijn advocaten over de behandeling van zijn familie, die ernstig wordt bedreigd nu duidelijk is dat hij verklaringen aflegt over het Amsterdams-Utrechse milieu.