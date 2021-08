Verdachten moord Ayla Mintjes allang op radar hulpverlening

Vrienden, familie en buurtbewoners liepen eind mei een stille tocht voor Ayla Mintjes. Beeld Dingena Mol

Tijdens het in brand steken van de vluchtauto liepen ze alle drie volgens justitie zware brandwonden op. De kogels die de twee schutters met automatische wapens in de Maassluisstraat afvuurden op de Mercedes AMG die Mintjes bestuurde, raakten woningen en auto’s. Aan het begin van de avond had het spervuur in de drukke woonwijk eenvoudig onschuldigen kunnen treffen.

Een bejaard stel was nét naar binnen gegaan vanaf een balkon van een woning die hemelsbreed 600 tot 800 meter van de moordplek af ligt. In een woning op zeshoog in dezelfde flat – die vanaf de plaats van de schietpartij niet eens is te zien – sloeg ook een kogel in.

De rechtbank besloot vrijdag dat de vermoede schutters Samuel Y. (20) en Jeremia T. (22) in de cel moeten blijven, net zoals Renato ‘Nato’ F. (34) die de Volkswagen Caddy zou hebben bestuurd die als vluchtauto is gebruikt.

Anis B.

Een forse groep criminelen had het al maanden op Anis B. voorzien. Eind januari waren al twee verdachten aangehouden die hun doelwit waarschijnlijk hadden opgewacht bij de sportschool in Noord waar hij via de reclassering werkte. In maart werden twee mannen van 22 gearresteerd van wie één een peilbaken zou hebben aangebracht onder een auto die Anis B. en Ayla Mintjes gebruikten, in de parkeergarage onder het appartementencomplex waar Mintjes woonde en waarvoor zich in mei ook de dodelijke schietpartij afspeelde.

De rechtbank ziet sterke aanwijzingen dat Samuel Y., Jeremia T. en Renato F. op 16 mei samen Anis B. wilden liquideren. Omdat hem recent een rijverbod was opgelegd, reed niet B. maar zijn vriendin Mintjes de Mercedes die werd beschoten. Zij werd fataal geraakt, hij bleef ongedeerd.

De Volkswagen Caddy werd kort na de schietpartij klungelig in brand gestoken in de August Vermeylenstraat, ten noordoosten van de Sloterplas. Daar zouden de verdachten zijn overgestapt in de klaargezette, gestolen BMW.

Samuel Y. werd met zware brandwonden afgezet in een huis in Utrecht. Hij was bijna bewusteloos. Zijn opvallende kleding die daar achterbleef, lijkt volgens justitie sterk op de kleding van een van de schutters. Ook Jeremia T. zou kleding hebben gedragen die bij het signalement van een schutter past.

Wapens gevonden

De drie verdachten zouden een appartement in de Nolensstraat in Geuzenveld als uitvalsbasis hebben gebruikt. Hun telefoons waren daar kort voor de schietpartij tegelijkertijd. In een berging bij dat vermoede onderduikadres in de Nolensstraat vond de politie automatische aanvalsgeweren, handvuurwapens en verschillende soorten explosieven zoals handgranaten. Op het complex waarin die woning zat, waren al twee aanslagen gepleegd.

Ook een vermoede andere betrokkene bij de moord op Mintjes en de moordpoging op Anis B. die in het appartement in de Nolensstraat woonde, is onlangs gearresteerd. De advocaten van de verdachten vroegen de rechtbank tevergeefs hun voorarrest op te heffen. Op 17 november is een nieuwe zitting. Parallel aan de zaak tegen de drie vermoede uitvoerders lopen strafzaken tegen de andere vermoede betrokkenen.