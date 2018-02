Verdachten liquidatie Lomp en Yakhlaf blijven vastzitten

Dit bepaalde de rechtbank maandag tijdens een inleidende zitting in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De volgende zitting is over twee maanden gepland.



Omar Lkhorf, Hicham M., Daniël M., Don Victor M. en Mohamed H. staan onder meer terecht voor hun rol bij de moord op Eaneas Lomp in Krommenie in 2015, de liquidatie van Chahid Yakhlaf in Kerkdriel datzelfde jaar en een liquidatiepoging op Nouredine A., in het milieu bekend als Hitler, in 2016.



Benaouf A.

Broer Youssef van verdachte Lkhorf werd in 2012 geliquideerd tijdens een wildwestschietpartij in de Amsterdamse staatsliedenbuurt. Het vermoedelijke doelwit van deze aanslag, Benaouf A., wist te ontkomen.



Afgelopen jaar werd geprobeerd om met een gekaapte helikopter A. uit de gevangenis in Roermond te bevrijden.



Ook op Lkhorf is waarschijnlijk ooit een aanslag beraamd, maar daarbij werd Stefan Eggermont, een onschuldige man, doodgeschoten.



Krommenie

Eaneas Lomp, de man die verdacht werd van betrokkenheid bij deze moord, is november 2015 doodgeschoten in Krommenie. Hij behoorde tot de groep van de in 2014 geliquideerde crimineel Gwenette Martha, een van de sleutelfiguren in Amsterdamse onderwereldoorlog.