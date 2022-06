Verdachten in zaak vermoorde Pool wijzen naar elkaar

In de namiddag van 24 augustus trof een hondenuitlater het voor dood achtergelaten slachtoffer gewikkeld in zijn koepeltentje aan in de rietkraag, half in het water en zwaar onderkoeld. Beeld Jakob Van Vliet

De gruwelijke, fatale mishandeling van ‘Kryszek’ Malinowski, 23 of 24 augustus 2020 aan de zuidoostelijke boorden van de Sloterplas, was ‘een vreemd en verschrikkelijk incident voor ons allemaal’, zei verdachte Robert N. op de openingsdag van de strafzaak waarin hij en de vrijgelaten en afwezige Lukasz U. zijn aangeklaagd voor Malinowski’s dood. “Iedereen heeft het op een andere manier meegemaakt.”

Alcohol en drugs

De verhalen over de achtergronden van de fatale mishandeling van Malinowski in deze van alcohol en drugs doortrokken subcultuur schieten inderdaad veel kanten op. Was het wraak omdat Malinowski over het hoofd van Lukasz had geplast? Was Robert woest omdat Malinowski had gesuggereerd dat Lukasz en hij homo’s zijn?

Een in de woorden van rechtbankvoorzitter Rinske Sipkens ‘enorm onderzoek in de Poolse gemeenschap’ leverde een dik strafdossier op, waarin behalve schijnbare bewijzen ook volop vage verklaringen zitten. Vast staat dat het haveloze, wisselende gezelschap het schamele tentenkampje gebruikte als uitvalsbasis voor rooftochten en voor het rondhangen op voornamelijk het Sierplein.

In de namiddag van 24 augustus trof een hondenuitlater het voor dood achtergelaten slachtoffer gewikkeld in zijn koepeltentje aan in de rietkraag, half in het water en zwaar onderkoeld. Malinowski stierf in een ziekenhuis aan hersenletsel. Hij had schedelfracturen, een gebroken hals vlak bij zijn strottenhoofd en breuken in zijn linker schouderblad en zijn rechter onderarm.

In het gras lag een deels verkoolde, dikke boomstronk, kennelijk uit het kampvuur, waarmee hij lijkt te zijn geslagen. Op zijn hals zat houtskool dat matcht met het houtskool van de stronk, aan de gebroken stronk zat zijn dna. Aan de andere helft van de stronk zat dna van Robert N.

Die geeft toe dat hij ruzie met Malinowski had en hem een stomp ‘tegen zijn tanden’ had gegeven, hetgeen hij de rechters voordeed, maar hij zegt meteen daarna te zijn vertrokken met zijn rugtas vol bier, wijn en wodka. Hij spuugde nog naar Malinowski en zijn tent, maar dat was het.

De ruzie was begonnen omdat Lukasz U. het geheime kampje in de bosschages volgens Malinowski aan anderen had verraden. Toen Robert N. vond dat U. niettemin mocht blijven slapen, zou Malinowski hebben gesuggereerd dat ze homo’s waren.

Vreselijk gebroken

In afgeluisterde gesprekken en getuigenverklaringen is er sprake van dat Robert N. het gevecht begon en Lukasz U. ‘finished it’ door op Malinkowski’s hoofd ‘te springen’.

“Hij is vreselijk gebroken,” zei een andere Pool al snel in een afgeluisterd gesprek. Rechter Sipkens, dinsdag: “Hij wás inderdaad vreselijk gebroken.”

Lukasz U. zou Robert N. de volgende dag hebben gevraagd of die ‘een lijk wilde zien’.

De beide verdachten geven inmiddels elkaar de schuld.

Rechtbankvoorzitter Sipkens, tegen Robert N.: “Je zou een scenario kunnen bedenken waarin u de heer Malinowski een harde klap heeft toebedeeld, dat door die klap het stuk hout is gebroken.”

De verdachte, sinds 1 september 2020 gedetineerd voor de zaak: “Dat zou je kunnen denken, ja, maar het is niet zeker. Zeker is dat ik het niet heb gedaan.”

De dag na het incident stalen Lukasz U. en Robert N. nieuwe schoenen en kleding bij de Action in winkelcentrum Osdorpplein. Dat zou kunnen passen bij wat een getuige vertelde: “Robert zegt dat hij niemand heeft vermoord, maar een gozer met wie hij aan het stelen was, heeft gezegd dat hij Krzysztof samen met Robert heeft vermoord.”

De officier van justitie houdt donderdag het requisitoir met de strafeisen tot besluit.