Verdachten in strafzaak 13Maracane ook in voorarrest voor plannen aanslag rivaal

De auto waarin Chahid Yakhlaf, een eerder slachtoffer in de zaak 13Maracane, reed toen er een mislukte moordpoging op hem werd gedaan. Beeld ANP

Het gaat om Abdelhamid A. (32), alias ‘Kikker’ of ‘Bugs’ en Jeffrey S. (31).

Die rivaal, Samir Z., zat op 1 juli 2014 met zijn broer op de scooter in kwestie, toen die werd opgeblazen op de Gerrie Knetemannlaan in Amsterdam-West. Ze overleefden met geluk de aanslag en kwamen ervan af met slechts brandwonden aan de benen. De aanslag vond plaats op de verjaardag van Jeffrey S. (nu 31) – hij werd 24.

Driemaal doelwit

Op een versleutelde Blackberry die Jeffrey S. volgens justitie gebruikte, zijn foto’s gevonden van de scooter, die enkele weken voor de aanslag waren genomen bij het huis van de ouders van de broers Z. – waar zij voornamelijk verbleven.

Samir Z. of ‘Taba’ was al doelwit van zeker drie moordaanslagen. De recherche gaat ervan uit dat de groep rond Abdelhamid A. en Jeffrey S. het op Samir Z. had voorzien omdat hij een bijrol speelde bij de wildwestschietpartij in de Amsterdamse Staatsliedenbuurt in december 2012, toen twintigers Youssef Lkhorf en Saïd el Yazidi werden geliquideerd en doelwit Benaouf A. ontkwam. Samir Z. zou die avond twee van de schutters hebben opgepikt.

De al voor liquidaties tot levenslang veroordeelde Omar Lkhorf, broer van Youssef, en de nu ook in 13Maracane aangeklaagde Benaouf A. (die een langdurige celstraf uitzit voor een liquidatie) worden gezien als leiders van de groep, samen met Abdelhamid A. Die groep zou een lange reeks moordaanslagen hebben voorbereid, op leden van het rivaliserende kamp. Soms slaagden de liquidaties, in andere gevallen mislukten de plannen of kon de politie tijdig ingrijpen.

‘Fatoe’

De in juli dit jaar in Spanje gearresteerde Jeffrey S. was woensdag als enige verdachte aanwezig op een inleidende zitting in ‘de bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp. Justitie gaat er voornamelijk op grond van onderschept en uitgelezen berichtenverkeer van uit dat Abdelhamid A. een leider was die Jeffrey S. in de ‘criminele organisatie’ aanstuurde. Jeffrey S. zou A. hebben geschreven dat hij bereid was voor hem te sterven en alles voor hem zou doen. Kort voor de aanslag op de scooter van Samir Z. zou S. zijn gaan kijken bij ‘zijn plekkie’, om te zien of hij thuis was. In de berichten wordt genoemd dat de bom op de verjaardag van ‘J’ (justitie denkt: Jeffrey S.) onder de scooter zal worden geplaatst, wat ze ‘fatoe’ noemen: grappig.

Advocaat Desiree de Jonge van Jeffrey S. en Tim Scheffer van Abdelhamid A. vroegen de rechtbank hen vrij te laten omdat het bewijs veel te mager is dat zij betrokken waren bij moordplannen, of belangrijke rollen speelden in het doodseskader.

Zelf vertelde Jeffrey S. dat zijn vader drie weken geleden een hartaanval heeft gehad en een longontsteking heeft opgelopen. Hij wil hem mantelzorg bieden. “Tien jaar geleden heb ik het met mijn moeder al meegemaakt, haar heb ik zelf gevonden nadat ze was overleden.”

De rechtbank houdt de beide verdachten niettemin in de cel, en nam ze op verzoek van de aanklagers ook in voorarrest voor het voorbereiden van de aanslag op de scooter van Samir Z. Op 31 januari volgt weer een inleidende zitting.