Verdachten gedood na fietsdrama Tadzjikistan

Een vijfde man is aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlands Zaken van het Centraal-Aziatische land. Een van de gedode mannen is vermoedelijk de eigenaar van de auto die de toeristen raakte.



Het is nog onduidelijk waar en onder welke omstandigheden de verdachten precies zijn omgekomen. Een van de mannen verzette zich volgens de autoriteiten tegen zijn aanhouding.



Slachtoffers

Door het incident kwamen vier toeristen om het leven. Een van de dodelijke slachtoffers is de Amsterdammer René Wokke. Zijn vriendin zou gewond in het ziekenhuis liggen. De overige slachtoffers komen uit Zwitserland en Amerika.



De Amerikaanse ambassade gaat uit van opzet. "We veroordelen de wreedheid van de aanvallers," meldt de diplomatieke post, die verder de 'vriendelijkheid en gastvrijheid' van de meeste inwoners van het land prees.



