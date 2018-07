Verdachten dood Robert Gerritsen: 'We wilden vluchten'

Het spijt me wat er is gebeurd. Het was niet mijn bedoeling Jongste broer Mircu M.

De politie heeft een onderzoek ingesteld, vele getuigen gehoord en talloze camerabeelden bekeken.



Aanvankelijk bracht de politie naar buiten dat Gerritsen als vredestichter bij de vechtpartij was betrokken. Uit de camerabeelden bleek echter dat er ruim tien minuten heftig gevochten werd waarbij de vriendengroep van Gerritsen fors geweld gebruikte tegen de Roemenen, die later in Brussel werden aangehouden.



Toegetakeld

Het OM besloot na het zien van de beelden om de vijf mannen uit Voorthuizen en Barneveld te vervolgen voor openlijk geweld tegen de Roemenen.



De jongste broer Mircu M. zei aan het begin van de zaak: "Het spijt me wat er is gebeurd. Het was niet mijn bedoeling."



Hij was met de andere twee Roemenen op weg naar de woonboot waar ze woonden en hoorde ineens lawaai achter zich. "Mijn broer lag op de grond en werd geslagen door de jongens. Hij werd erg toegetakeld. Ik duwde de jongens weg. Ze vielen ons aan en wij probeerden ons te verdedigen, met onze vuisten. Ze hebben me nog in het water gegooid en bleven ons aanvallen en slaan. Ik was bijna bewusteloos en gaf bloed over."