Verdachten dodelijke steekpartij Casper Verheijen vrijgesproken door rechtbank

Casper Verheijen was een Nijmeegse topskater. Hij overleed in 2022 op 29-jarige leeftijd na een steekincident in Amsterdam. Beeld Vïnïx Vlemmïx

Maandag heeft de rechtbank van Amsterdam uitspraak gedaan in de zaak omtrent de dood van Casper Verheijen. Op 18 januari 2022 raakte Verheijen in een ruzie verwikkeld vlak bij een coffeeshop in Amsterdam-Osdorp. Hij werd daarbij neergestoken, waarna hij aan zijn verwondingen overleed.

Uit politieonderzoek bleek dat Verheijen, een topskater uit Nijmegen, na zijn werk als dakdekker in Amsterdam met een paar collega’s naar de coffeeshop wilde. Er zou iets vervelends naar hem zijn geroepen vanuit het groepje minderjarigen, waarna Verheijen een kopstootbeweging zou hebben gemaakt. Hierop is gevochten. De toen 15-jarige verdachte uit Uithoorn heeft Verheijen vervolgens drie keer met een mes gestoken.

Het OM had tegen de hoofdverdachte 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 60 dagen voorwaardelijk. Volgens de officier van justitie was er geen sprake van noodweer. De maximale celstraf voor een 15-jarige is een jaar jeugddetentie.

‘Kon niets anders doen’

Hoewel de rechtbank vaststelt dat de toen 15-jarige jongen Verheijen wel degelijk in zijn borst heeft gestoken met een mes, kon volgens de rechtbank niet worden bewezen dat de verdachte ‘vol opzet had’ het slachtoffer te doden. Op het moment van steken zou Verheijen in het gevecht ‘boven op’ de verdachte hebben gezeten. Voor de rechtbank werd voldoende bewezen geacht dat de verdachte vervolgens uit angst heeft gehandeld en naar eigen zeggen niets anders kon doen dan zijn mes pakken.

Tegen de twee andere minderjarigen van inmiddels 17 jaar oud waren taakstraffen geëist. Zij werden alleen verdacht van openlijke geweldpleging. Ook zij zijn vrijgesproken.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: