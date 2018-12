Verdachten die handgranaat gooiden in Zuid duidelijk in beeld

Dat was dinsdagavond te zien bij Opsporing Verzocht.



Rond 2.00 uur in de nacht van 23 op 24 oktober ontmoetten twee mannen elkaar vlakbij het hotel in de Korte van Eeghenstraat. Beiden arriveerden op een scooter, die ze in eerste instantie parkeerden, maar ze vertrokken ook snel weer op maar één scooter.



Niet veel later rond 2.20 uur kwam een van de mannen - in deels andere kleren - weer terug, zette de achtergebleven scooter met een draaiende motor voor het hotel, haalde een handgranaat tevoorschijn waar hij de pin uittrok en gooide hem vervolgens het halletje van het hotel in. Daarna vetrok hij op de scooter richting Jacob Obrechtstraat.



Blindganger

De nachtportier van het hotel was inmiddels wakker geworden van een klap, liep het halletje in en pakte, zonder dat hij wist wat het was, de handgranaat op die op scherp stond. Hij liep ermee naar buiten en legde het aan de overkant neer, op straat. Omdat hij het toch niet helemaal vertrouwde, belde hij de politie.



De handgranaat bleek een blindganger: hij is bij het verwijderen van de pin niet afgegaan, maar staat nog wel op scherp.



De politie tast vooralsnog in het duister over het motief. De eigenaresse van het hotel had, voor zover bekend, geen conflicten. Daarom is de politie op zoek naar mensen die die nacht iets hebben gezien.



