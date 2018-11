Verdachten diamantroof Schiphol zwijgen of ontkennen

75 De overvallers maakten voor ruim 75 miljoen euro buit

Zo konden de overvallers in enkele minuten voor ruim 75 miljoen euro aan diamanten en sieraden stelen, een van de omvangrijkste roofovervallen in de Nederlandse geschiedenis. De buit is nooit teruggevonden.



Undercoveroperatie

Enkele dagen na de roof ontstond het vermoeden dat de kapers hulp van binnenuit hadden gehad. Kort na de roof werden drie Amsterdammers verdacht, maar zij konden niet worden veroordeeld.



Met een undercovertraject probeerde justitie alsnog voldoende bewijs te vinden om de vermoedelijke daders veroordeeld te krijgen. Jarenlang deden agenten zich voor als vrienden van een van de twee KLM-medewerkers die de rovers destijds van binnenuit zouden hebben geholpen.



Bij hem werden sieradenzakjes gevonden die uit de gestolen buit lijken te komen. Op rekeningen van de KLM-medewerkers werden grote bedragen gestort. Ook zou uit afgeluisterde gesprekken en observaties de rol van andere verdachten zijn gebleken.



Begin 2017 werden vijf mannen en twee vrouwen aangehouden in Amsterdam en Valencia. De vijf mannen worden nu vervolgd voor de diamantroof. In juli vorig besloot de rechter dat zij hun berechting in vrijheid mogen afwachten.



Voor de behandeling van deze zaak staan in totaal twaalf zittingsdagen gepland. De strafeis wordt volgende week vrijdag verwacht, de uitspraak staat gepland voor 28 januari.