Verdachten blijven betrokkenheid moord Rietje Willms ontkennen

Sommige grappen zijn niet te begrijpen. Hans W.

Volgens H. was dat als grap bedoeld. "We werden constant beschuldigd, daarom zei ik dat." De rechter noemde het 'morbide humor', vooral omdat toen nog niet was vastgesteld of Rietje een natuurlijke dood was gestorven. H.: "Sommige grappen zijn niet te begrijpen."



Grafrust

Na haar dood hebben W. en H. er bij de begrafenisondernemer op aangedrongen dat Rietje zou worden gecremeerd, ondanks dat er een familiegraf was. Volgens H. waren ze bang dat de broers Rietje zouden opgraven om bewijs te zoeken en de erfenis te kunnen opstrijken. "Ze zouden haar grafrust niet respecteren. Ze zaten vanaf het begin achter haar geld aan."



In een afgeluisterd gesprek heeft H. gezegd dat het goed was dat Rietje was gecremeerd, "want dan kunnen ze niks meer vinden". H.: "Ik bedoelde dat de broers dan niks meer konden vinden."



De rechtbank stelde ook kritische vragen over het feit dat H. in korte tijd bijna tweehonderd pillen declareerde bij haar zorgverzekeraar, terwijl die niet waren voorgeschreven door een arts. En waarom belde ze pas na een uur 112, terwijl ze Rietje naar eigen zeggen dood aantrof in bed?



De dood van Rietje

W. blijft bij zijn eerdere verklaring dat hij niets te maken heeft met de dood van zijn moeder. Wie in zijn ogen dan wel verantwoordelijk is voor de dood van Rietje heeft hij niet gezegd.



Net als zijn vrouw werd ook W. ondervraagd over een aantal belastende uitspraken. In de auto na een bezoek aan hun advocaat zei hij tegen zijn vrouw: "Zolang wij niet bekennen, weten zij niet wie het heeft gedaan. Dan kunnen ze je ook niet veroordelen."



Volgens W. waren ze aan het speculeren over de beschuldigingen aan hun adres. Donderdagmiddag gaat de rechtbank verder met zijn ondervraging. Het Openbaar Ministerie komt vrijdag met de eis.