Verdachten beschieting Panorama langer vast

De beslissing is maandag door de Raadkamer genomen, dat betekent dat er nu een daadwerkelijke zittingsdag gepland zal gaan worden. Wanneer die komt wist een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) nog niet te vertellen.



De drie verdachten - een man van 45 uit Woerden, een man van 41 jaar uit diezelfde plaats en een 25-jarige Rotterdammer - worden in verschillende maten van betrokkenheid verdacht. Hun zaken worden vermoedelijk dan ook niet gelijktijdig behandeld.



De hoofdverdachte, de 45-jarige Woerdenaar, zou in de nacht van 21 op 22 juni het pand van Pijper Media aan de Teleportboulevard in Westpoort onder vuur hebben genomen met een antitankwapen. Pijper Media is de uitgever van bladen als Panorama en Nieuwe Revu, die in het pand ook redactie houden.



