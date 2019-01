Verdachten aangehouden voor doodmartelen Esther Paul

Roerige relatie

Frank G. en Esther Paul waren in augustus 2016 na een roerige relatie uit elkaar gegaan. Ze bleef wel aan hem herinnerd doordat zijn naam vlakbij haar schaamstreek op haar buik stond getatoeëerd: 'Property of Frank G.'



Alan B. en Giliamo M. (41) zouden de 78-jarige moeder van Frank G. vervolgens op 8 december 2016 thuis hebben overvallen en 600.000 euro hebben meegenomen. De bejaarde vrouw zou zijn gekneveld en mishandeld, maar wilde geen aangifte doen omdat 'de familie slechte ervaringen had met de politie'.



De twee Amsterdammers, die nadien 'in bad standing' uit No Surrender zijn gezet, worden voor die overval vervolgd.



Wraakexpeditie

Frank G. zou een wraakexpeditie hebben opgezet toen hij er achter kwam waarom zijn moeder was overvallen. Hij was één van de grootste wietkwekers van Nederland.



Samen met de flamboyante ex-directeur Dick Grijpink van Taxicentrale Amsterdam (TCA) is hij veroordeeld voor grootschalige wiethandel. G. moest 4,7 miljoen euro aan de staat terugbetalen vanwege een ontnemingszaak.



Omdat ze doodsbang was voor G. en zijn entourage, was Paul in april 2017 ondergedoken in een chalet op camping Riviéra Beach in Biddinghuizen, Flevoland. Ze werd er aanvankelijk beschermd door een paar mannen, maar die zouden haar uiteindelijk hebben uitgeleverd. Volgens een tipgever werd ze vervolgens door Frank G. zwaar mishandeld en 'doodgetrapt'. Hij is daarvoor bij gebrek aan bewijs nooit aangehouden.



Keel doorgesneden

De politie hoorde twee kennissen achteraf bespreken dat Paul was doodgemarteld. Al haar vingers zouden zijn afgeknipt en haar keel zou zijn doorgesneden. Ze zou hebben toegegeven wie G.'s moeder hadden overvallen. Ook een ander No Surrenderlid zou de overvallers 'hebben verlinkt naar Frank toe'.



Het onderzoek van de recherche naar de moord op Paul is nog in volle gang. De advocaten van de nu aangehouden verdachten willen niets over de zaak zeggen. Ze 'zitten in beperkingen' en mogen behalve met hun advocaten geen contact hebben met de buitenwereld.



