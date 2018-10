Verdachten A7-blokkade ontkennen eensgezind

Eerder deze week moest iemand nog een T-shirt verbergen omdat dat een politieke boodschap bevatte.



De rechter hield hem voor dat er een motorrijder was die al vanaf de start van de bussen meereed en de locatie van de bussen doorgaf. Dat ontkende hij op hoge toon.



De hele week is onduidelijk gebleven hoe de blokkeerders van de A7 wisten welke route de bussen namen.



Boos

Voor de lunchpauze verliet een van de aanhangers van de 'blokkeer-Friezen' nog boos de zittingszaal. Hij stoorde zich aan Jerry Afriyie van Kick Out Zwarte Piet (KOZP), die op een laptop zat te werken.



"Ik wil hiermee een statement maken," riep de man toen hij zijn jas pakte. Op dat moment werd een van de laatste verdachten gehoord.



De weglopende man kreeg een luid applaus van zijn medestanders. Afriyie had toestemming van de parketpolitie om zijn computer te gebruiken. Daar stoorden de verdachten en hun aanhang zich aan, wat zorgde voor de nodige rumoer.



Een aanwezige vroeg zich hardop af waarom hij dan zijn mobiele telefoon niet mag gebruiken.



Na de schorsing voor de lunch bleek dat het gebruik van laptops voor het publiek helemaal werd verboden. Het gebruik van computers of telefoons is in de rechtbanken verboden, tenzij er uitdrukkelijk toestemming voor wordt gegeven.



Boegbeeld Douwes

Eerder op de dag zei Jenny Douwes, de vrouw die de initiator zou zijn geweest van de A7-blokkade, dat ze niet wist dat ze iets strafbaars deed vorig jaar.



De onderneemster uit Drachten, die het boegbeeld werd van de actie, zou de groep van 34 'blokkeer-Friezen' hebben aangezet tot de blokkade, stelt het Openbaar Ministerie (OM).



Douwes had in de week voorafgaand aan de intocht het Facebookevenement 'Project P' aangemaakt en daar in een filmpje opgeroepen om bussen met anti-Zwarte Pietdemonstranten op te houden. Ook moesten ze Friese vlaggen meenemen.



De demonstranten zouden op 18 november naar Dokkum gaan voor een betoging bij de intocht. "Het moest een spontane, ludieke actie zijn. Een langzaamaanactie. Ik dacht dat ik ook een demonstratie mocht houden," aldus Douwes.



Douwes verwijderde het Facebookevenement in opdracht van de politie. "Dan zou ik niet worden vervolgd."



Niet veilig

Daarna bleef ze berichten versturen via Facebook en in een besloten Whatsapp-groep. Wat ze precies had gezegd, wist ze niet meer. "Het was in die tijd erg hectisch. Ik heb zoveel berichten verstuurd. Maar opruien was niet mijn bedoeling."