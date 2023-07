Verdachten (72 en 73) vrijgesproken van betrokkenheid bij moord Syriër (23)

Pakketbezorger Anas Hajji Abdulsalam werd vlakbij zijn ouderlijk huis aan de Bankrashof doodgeschoten. Beeld Joris van Gennip

Het Openbaar Ministerie had 18 jaar gevorderd tegen Zeev J. (73) vanwege het medeplegen van de moord en 14 jaar tegen Lech T. (72) wegens medeplichtigheid.

Alleen Lech T. was naar de rechtbank gekomen om zijn vonnis aan te horen. De nabestaanden van Hajji Abdulsalam reageerden teleurgesteld op de vrijspraak voor de moord die zij als eerwraak beschouwen. De rechtbank had ze bij aanvang van de zitting al gewaarschuwd dat verdachten in Nederland voor onschuldig worden gehouden tenzij hun schuld onomstotelijk is bewezen.

Dood in laadruimte

De pakketbezorger werd in 2021 vlakbij zijn ouderlijk huis aan de Bankrashof met 4 tot 6 kogels in hoofd en bovenlichaam doodgeschoten, en door de onbekend gebleven schutter en Zeev J. in de laadruimte van zijn bestelbus gelegd. Die werd twee dagen later gevonden in De Volewijck in Amsterdam-Noord.

Voor het Openbaar Ministerie staat vast dat de beide zeventigers – J. is gekluisterd aan een rolstoel, T. loopt met een rollator en een stok en zegt met ernstige gezondheidsproblemen te kampen – de moord zorgvuldig mee voorbereidden, door zeker negen auto’s te huren en het doelwit met zeker vijf peilbakens te volgen en te observeren.

De rechtbank oordeelt evenwel dat aan de hand van het dossier niet is vast te stellen dat zij wisten dat het slachtoffer zou worden doodgeschoten. Zeev J. heeft weliswaar toegegeven dat hij Hajji Abdulsalam in de vier maanden voor zijn dood tegen betaling van 3000 euro had geobserveerd, maar hij zegt niet te hebben geweten waarom, anders dan dat er iets was met ‘relatieperikelen’. Hij stond er naar eigen zeggen bij toen het slachtoffer plotseling werd doodgeschoten en hielp onder dwang mee hem in de laadbak te tillen, maar zei tijdens de behandeling van zijn zaak dat hij vooraf niets van een moordplan wist.

‘Verhaal kan niet kloppen’

Lech T. had gedurende het onderzoek wel toegegeven de auto’s te hebben gehuurd, maar dat was volgens hem voor bezoekjes aan de kringloopwinkel. Dat die vanwege de coronapandemie waren gesloten en zijn verhaal dus niet kan kloppen, is voor de rechtbank niet heel zwaarwegend. “Zijn verhaal kan weliswaar niet kloppen, maar dat kan niet tot de conclusie leiden dat hij wist van het misdrijf dat zou plaatsvinden.”

De rechters achten niet bewezen dat T. zelf bij alle observaties was. Het dossier ‘biedt geen aanknopingspunten’ voor de stelling van de recherche dat de beide verdachten wisten wat te gebeuren stond. Dat hadden ze ook niet hoeven opmaken uit alle verdachte omstandigheden.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: