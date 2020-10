Verdachte zware mishandeling buschauffeur aangehouden

Beeld Lex Draaijer / GVB

Als de buschauffeur van lijn 21 naar Geuzenveld een passagier aanspreekt op het niet dragen van een mondkapje, wordt hij vervolgens zo hard geslagen, geschopt en gebeten dat hij bewusteloos raakt.

Er ging online een Snapchatvideo rond waarop de mishandeling te zien is, maar tot voor kort was er geen dader in zicht. Na een week van onderzoek heeft de recherche dinsdagmiddag een 38-jarige man uit Amsterdam aangehouden.

Inmiddels gaat het naar omstandigheden beter met de buschauffeur, maar het incident heeft een enorme impact op hem gehad. Hij liep door de mishandeling een hersenschudding, gekneusde ribben, een gehavend gezicht en gebit op en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

De politie benadrukt dat de coronacrisis aanpassingen van iedereen vraagt, maar dat geweld tegen werknemers met een publieke taak onacceptabel is.