Verdachte zware explosie in Noord op vrije voeten

De schade aan de woning in de Dijkmanshuizenstraat. Beeld Het Parool

De verdachte is een jongen die in de buurt bekend is onder een specifieke bijnaam. Hij ontkent elke betrokkenheid bij de explosie.

Zware explosie

Eind oktober vond een zware explosie bij de woning aan de Dijkmanshuizenstraat plaats. Daarbij werd nogal wat schade aangericht . De deurpost brak in tweeën en het raamwerk sneuvelde. Aan de woning was een beveiligingscamera bevestigd. Na de aanslag liet de bewoner weten dat hij ‘loepzuivere’ beelden had van de dader.

Daarop was te zien hoe een jonge man met een trainingsbroek en een opvallende brommerhelm op zijn hoofd om 3 uur ’s nachts een explosief aan de deur bevestigde om vervolgens weg te rennen. Even daarop vond de ontploffing plaats.

Afgeluisterd

Na de ontploffing heeft de politie onder andere de telefoon van de zoon des huizes afgeluisterd. Daaruit bleek dat hij zelf aan het uitzoeken was wie het explosief geplaatst heeft. Via-via kreeg de zoon telefonisch te horen wat de bijnaam van de dader zou zijn. Daarop deed de politie navraag bij buurtcoaches in Amsterdam-Noord en werd de 18-jarige verdachte opgepakt.

Huisarrest

De verdachte zegt dat hij niets met de explosie te maken heeft. De rechter-commissaris heeft hem vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. “Het is kraakhelder dat mijn cliënt hier niets mee te maken heeft. Ten tijde van de ontploffing zat hij thuis. Hem was huisarrest opgelegd," zegt advocaat Fabian Siccamana. Dat huisarrest was hem opgelegd vanwege betrokkenheid bij een eerdere mishandeling in Amsterdam-Zuidoost .

In de week van de ontploffing in de Dijkmanshuizenstraat ging er ook bij een andere woning een explosief af. Of de twee zaken met elkaar te maken hebben, wordt onderzocht. In juli werd de woning ook al eens beschoten.