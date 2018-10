Verdachte zaak Insiya: 'Voor mij stond het kind op de eerste plaats'

S. verloor in 2006 zijn tweejarige dochter en vermoedt dat het verlies van zijn dochter meespeelde om in deze zaak mee te helpen. "De ouders vechten elkaar de tent uit. Voor mij stond het kind op de eerste plaats. Ik dacht met een goede zaak bezig te zijn."



S. beweerde dat het bij deze zaak slechts zijn taak was om de observatie te regelen en de stukken te bestuderen. Met de uitvoering zou hij zich naar eigen zeggen niet hebben bemoeid. Hij stond niet bovenaan in de hiërarchie van het 'ontvoeringsteam'.



Integer

Volgens hem wilde Hemani slechts een hereniging tussen hem en zijn dochter. Er was volgens S. destijds geen sprake van dat hij het kind daadwerkelijk wilde ontvoeren. "Hemani kwam op mij integer over. Ik had geen idee dat hij me wilde belazeren," zei S.



Hij kreeg pas 'een beetje een raar gevoel' over de zaak toen de Amerikaan Robert B. werd ingevlogen, die tijdens de ontvoering de oma van Insiya in bedwang moest houden. Hij wist ook niet dat B. tiewraps en een taser bij zich had toen hij op de dag van de ontvoering naar de woning van de oma van Insiya ging. "Dat was voor mij onbespreekbaar geweest."



Amber Alert

De taak van S. was ook om Hemani over de grens te brengen, naar Duitsland. Op de parkeerplaats bij De Witte Bergen werd Insiya aan haar vader overgedragen. Ze gingen daarop naar de woning van S. in Duitsland. "Het meisje liep in de tuin en was relaxed. Ze speelde met de kat," zei S.