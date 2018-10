Verdachte zaak-Insiya: Ik had geen rol

Erik S. (60), de vader van Lizzy, kon geen vrij krijgen van zijn werk. Hij heeft de rechtbank verzocht of zijn zaak maandag behandeld kan worden.



De rol van Lizzy wordt in het document 'Operatie Barney' omschreven als 'analiste'. Ze moest ook een safehouse klaarmaken en heeft de Whatsappgroep Barney op de telefoons van de verdachten uit het 'team' aangemaakt. Zelf ontkent ze ten stelligste dat ze een rol heeft gespeeld in de ontvoeringszaak: "Ik ben hier op een bepaalde manier ingerold maar wist helemaal niet wat mijn rol was en wat er stond te gebeuren. Ik ben voor mijn gevoel hier geen onderdeel van geweest. Ik wist niet van de hoed en de rand. Ik wist zoveel niet."



Ze noemde zichzelf slechts een 'marketingmiep'. "Ik zette koffie, vatte observatierapporten samen. Had iemand een pen nodig, dan zocht ik die."



Hereniging

Het enige wat ze wist was dat er een man die in het buitenland zat die meer wilde weten over zijn vrouw en kind. "Ik wist dat Hemani problemen had met zijn vrouw. Hij wilde weten waar zij was en wat zij deed. Over hereniging had hij het niet. Hij had het over het gesprek aangaan. Ik vind het belangrijk dat mensen het gesprek met elkaar aangaan," zei S. die destijds student was en liefdadigheidswerk deed voor eenzame kinderen.



Op een van de meetings begon Insiya's vader Shehzad Hemani over voogdij. S. hield er een raar gevoel aan over. "Als ik vanaf het begin wist wat er stond te gebeuren, had ik er afstand van genomen en iedereen eruit gepraat."



Dat ze de Whatsappgroep Barney aanmaakte, is niet vreemd, zei ze. S.: "Dat doen mensen van mijn leeftijd vaker voor mensen."



Het door oud-marinier Willem V. geschreven document 'Operatie Barney' kende ze niet, beweerde ze. "Waarom heeft hij mij erin gezet, en ook als analist? Ik ben er erg van geschrokken toen ik dat zag. Ik was zo naïef in dit geheel."



5.000 euro

Op de avond van de ontvoering trof ze Insiya daadwerkelijk in de woning van haar en haar vader aan. Insiya en haar vader liepen in de tuin. S. vroeg wat er gaande was. "Ik schrok ervan. Ik wilde me er niet mee bemoeien. Ik was me ervan bewust dat het meisje was meegenomen. Ik ben niet gek. Maar ik wist niet op de wijze erop."



S. zou 5.000 euro krijgen voor haar deelname aan de operatie. "Ik zou nooit iets crimineels doen voor geld. Ik zou nooit iets crimineels doen. Ik bouwde aan een zorgeloze toekomst."



De rechter: "U maakt zichzelf heel klein, alsof u er niets mee te maken had. Ik denk als ik het dossier lees: Nou, er staat een stevige tante voor haar leeftijd.""Nee hoor, ik was jong en naïef,' stribbelde S. tegen.Op veel vragen wist S. geen antwoord te geven. Waarom ze zich zo weinig herinnert, wilde de rechter weten. "Ik heb de neiging om dingen die traumatisch voor me zijn te verdringen."