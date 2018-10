Verdachte verspreiden IS-propaganda op vrije voeten

Mensen vroegen het en ik ging kopiëren en plakken Mounim A.

Justitie ziet ook aanwijzingen dat A. contacten onderhoudt met andere jongens en mannen die bij de overheid in beeld zijn als 'terrorismegerelateerde subjecten.'



Mounim A. zou twee minderjarige jongens hebben aangemoedigd tot een aanslag met een vrachtwagen. "Dit alles rijmt in geen enkel opzicht met een onwetende rol."



A., gekleed in een wollen trui en met een moderne bril op de neus, zei in gebrekkig Nederlands dat hij nooit had geweten dat wat hij deed strafbaar was. "Mensen vroegen het en ik ging kopiëren en plakken."



Hij beklaagde zich over het feit dat hij sinds woensdag op de speciale terroristenafdeling van de gevangenis in Vught is geplaatst: "Ik wil juist een stap terug te doen van die mensen en nu zit ik daar. Ik kon vannacht niet slapen door al het geroep."



A.'s advocaat Vito Shukrula pleitte ervoor dat zijn cliënt op vrije voeten zou moeten komen. "Voor zijn aanhouding werkte hij op de bloemenveiling, nu komt hij tijdens het luchten Mohammed B. tegen, de moordenaar van Theo van Gogh. Is dat nu werkelijk de plek voor hem?" De rechtbank denkt dus van niet.



