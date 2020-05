Verdachte vernieling restaurant HaCarmel blijft langer vastzitten

De voorruit van het restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg werd vrijdag vernield. Beeld Jop van Kempen

Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) maandagmiddag. De rechter-commissaris heeft besloten dat voorlopige hechtenis van Saleh A. noodzakelijk is vanwege de strafbare feiten die hij heeft gepleegd. Bovendien moet verhoed worden dat de verdachte niet nogmaals de fout in gaat. De verdachte wordt nog ten minste veertien dagen vastgehouden.

De eigenaren van restaurant HaCarmel, familie Bar-on, kregen vrijdagochtend voor de zoveelste keer een telefoontje dat het restaurant was belaagd. Een man had de linkerruit van het restaurant ingegooid. Achter het raam stond de Israëlische vlag die de restauranthouders elke dag boven de deur ophangen. De vlag was voor een deel door het gebroken glas heen getrokken en in brand gestoken.

Bekende van de politie

De politie, die heel snel ter plaatse was, arresteerde Saleh A., die op dat moment met een stalen buis en aansteker voor het restaurant stond.

Saleh A. is eerder veroordeeld wegens het vernieling van hetzelfde restaurant. In 2017 sloeg hij de ruiten in met een knuppel, stal de vlag en besmeurde het restaurant met eieren en mayonaise. Bij zijn veroordeling werd A. door de rechter verminderd toerekeningsvatbaar verklaard.