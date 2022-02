Verdachte van tientallen inbraken probeert weg te zwemmen, wordt toch gearresteerd

Een duik in het water kon de arrestatie van de man niet voorkomen. Beeld Politie

Agenten lagen in de nacht van woensdag op donderdag te posten in het buitengebied rond Spaarndam. Toen de politie de verdachte zag lopen en hem wilde aanspreken, zette hij het op een lopen en sprong door het riet het water in om weg te zwemmen. De vluchtpoging was van korte duur: even later besloot de man weer naar de kant te zwemmen waar politiemensen hem opwachtten en in de kraag vatten.

De verdachte, een 42-jarige Albanees zonder vaste woon-of verblijfplaats, sloeg ’s nachts toe bij woningen in dunbevolkt gebied. De buit betrof meestal alleen geld en sieraden.

De politie was al langer op zoek naar een inbreker. Bij verschillende inbraken is dna veiliggesteld en zijn camerabeelden opgenomen. Onderzoek moet uitwijzen of de verdachte inderdaad de langgezochte inbreker is.