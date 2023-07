Verdachte van schieten op coffeeshop Los Angeles in Amsterdam-Oost werd op Schiphol gepakt met vuurwapen

Coffeeshop Los Angeles in de Derde Oosterparkstraat na de beschieting. Beeld Het Parool

Op een van de kogelhulzen die in de Derde Oosterparkstraat waren aangetroffen, zat het dna van Van W. Hij had bovendien kort na de schietpartij op zijn telefoon gezocht op 112-meldingen en later nieuwsberichten over de beschieting aangeklikt.

De verdachte was op 16 april met een vriend op Schiphol en viel in de buurt van de paspoortcontrole op door atypisch gedrag en het gegeven dat ze geen bagage bij zich hadden. De marechaussee fouilleerde de mannen en de IJmuidenaar bleek een vuurwapen in zijn schoudertasje te hebben. Hij werd gearresteerd.

Nader onderzoek wees uit dat coffeeshop Los Angeles in de nacht van 13 op 14 maart rond 3.30 uur met dat vuurwapen was beschoten, en dat het dna van Van W. op een van de kogelhulzen zat. Daarop is hij op 5 juli in zijn cel ook voor de beschieting aangehouden, plus voor bedreiging met de dood en wapenbezit. De rechtbank besloot maandag dat hij nog zeker 90 dagen in de cel moet blijven voor het schieten.

Krachtige vuurwerkbom

Zelf zegt hij dat hij het vuurwapen soms leende omdat hij zich bedreigd voelde, maar dat hij niet de schutter was in Oost. Zijn advocaat Johan Mühren: “Het is niet vast te stellen dat mijn cliënt die nacht de schutter was. Dat hij het volgens hem geleende vuurwapen op Schiphol bij zich had en dat zijn dna op een huls zat, bewijst nog niet dat hij op de coffeeshop schoot. Dat dna bewijst enkel dat hij de huls op enig moment kan hebben aangeraakt.”

Burgemeester Femke Halsema had coffeeshop Los Angeles al laten sluiten na eerdere incidenten in de afgelopen jaren.

In september 2018 ontplofte een krachtige vuurwerkbom, waardoor zowel de coffeeshop als omliggende woningen schade opliepen. De shop stond al bekend als plek waar probleemjongeren en criminelen samenkwamen. De middag na de ontploffing liet Halsema Los Angeles sluiten. In maart 2019 besloot de burgemeester dat de shop helemaal niet meer open mocht. Ze trok de gedoogverklaring en vergunning in vanwege de gevaren voor de openbare orde.

Raad van State

De eigenaar van het pand van Los Angeles, de Amsterdamse ondernemer Jan Erkelens, heeft in de stad meer dan tien panden waarin coffeeshops zitten. Bij een andere coffeeshop in een pand van hem, in de Spuistraat, werd in april 2019 een handgranaat gelegd. Erkelens heeft altijd volgehouden dat hij niets weet van de achtergronden van de incidenten.

Erkelens begon procedures om de gedoogverklaring en exploitatievergunning voor Los Angeles terug te krijgen, maar kreeg in 2021 ongelijk van de rechtbank. Daarop stapte hij naar de Raad van State. Die besliste begin dit jaar dat Halsema het besluit onvoldoende gemotiveerd had. Ze moest daarom binnen zes weken met een betere motivatie komen en een nieuw besluit nemen omtrent de sluiting, vergunning en gedoogverklaring.

Ondertussen ontplofte in de nacht van zondag 26 op maandag 27 februari weer een bom voor het dichtgetimmerde pand, medio maart werd de shop vervolgens beschoten. De coffeeshop is nog altijd dicht.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: