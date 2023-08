Verdachte van projecteren antisemitische leuzen op Anne Frank Huis overgeleverd aan Nederland

Op 6 februari werden er rechts-extremistische tekst op het Anne Frank Huis geprojecteerd. Beeld Telegram

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de man van het projecteren van de antisemitische teksten op 6 februari dit jaar, maar ook van het maken en verspreiden van een filmpje met beelden van de projectie en discriminerende liedteksten.

Uitreisverbod

De man werd in april aangehouden in Polen. Destijds werden de woning en auto van de verdachte door de Poolse politie doorzocht. Twee Amsterdamse rechercheurs waren daarbij aanwezig. In afwachting van het onderzoek werd de man door de Poolse autoriteiten een uitreisverbod opgelegd. Daaraan hield hij zich niet. In juli werd de man door de Duitse politie aangehouden op het vliegveld van Frankfurt am Main toen hij naar Canada probeerde te reizen.

Vanuit Frankfurt is de verdachte op vrijdag overgebracht naar Amsterdam waar hij maandag is voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat hij nog zeker twee weken vast blijft zitten. De man moet op 5 oktober voor de rechtbank in Amsterdam verschijnen.

Balpen

De geprojecteerde tekst verwees naar een complottheorie dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. Op de avond van 6 februari om kwart over negen werd op het moderne deel van het pand ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ geprojecteerd. Beelden daarvan werden op een extreemrechts Telegramkanaal gedeeld.

Volgens de Anne Frank Stichting verwijst de tekst naar een complottheorie uit extreemrechtse hoek, die suggereert dat het dagboek van Anne Frank een vervalsing is omdat het deels met een balpen zou zijn geschreven. Dit soort pen zou volgens de complotdenkers pas na de oorlog in gebruik zijn geraakt. “Hiermee willen ze het bestaan van de Holocaust in twijfel trekken dan wel ontkennen,” aldus een woordvoerder van de stichting eerder.

